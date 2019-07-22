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Гендиректор МАГАТЭ скончался, не успев уйти в отставку из-за болезни - Reuters

22 июля 2019, 13:24  •  87 • В мире
Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался, не успев сложить свои полномочия из-за давней болезни. О его смерти сообщает агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что Амано собирается в марте 2020 года досрочно уйти с должности. По данным СМИ, в МАГАТЭ сообщали о том, что гендиректор в постоянном контакте с Советом управляющих агентства и собирается сообщить о своих планах, когда для этого наступит время.
Амано было 72 года. Он был главой МАГАТЭ с декабря 2009 года.
В сентябре 2017 года Амано утвердили на третий четырехлетний срок на должности генерального директора МАГАТЭ. Срок его полномочий истекал 30 ноября 2021 года.
За время своей работы на посту гендиректора агентства Амано достиг исторической сделки по иранской атомной программе. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами 14 июля 2015 года в Вене.

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