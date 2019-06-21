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«Генацвале русских бьют?»: Кажется, в Грузии снова революция
21 июня 2019, 17:54 • 43 • В России
ТУРИСТЫ В ЛЕГКОЙ ПАНИКЕ
Наш авиарейс Москва-Тбилиси был забит обожающими Грузию туристами и волшебными для русского уха, пьянящими как «Чито-брито» словами: «А потом поедем в Боржоми», «Вы купались в Батуми?», «Знаю я один тбилисский ресторанчик»…
Но у моего соседа, могучего отца многоголового семейства, на беду перед самым взлетом зазвонил телефон.
- Какой парламент? – сказал громко сосед. - Какой штурм?! Какие жертвы?!! Что он там про русских сказал?!!!!
Мужик мрачнел.
На том конце провода ему явно рассказывали ужасы прошедшего четверга, где прибывшего в Грузию во главе Межпарламентской ассамблеи православия депутата Госдумы (от КПРФ) Сергея Гаврилова чуть не погубило дорогое, но в общем-то заурядное кресло.
В грузинском парламенте депутату коварно предложили для ведения сессии место спикера парламента. Православный коммунист сел на грузинскую святыню. И партия Саакашвили устроила такой образцовый скандал, что его, уверен, опишут в учебниках, ну например, как «мебельная революция». Скандал перерос в штурм парламента, потом в кровавое побоище на улицах, стрельбу резиновыми пулями. Десятки раненых. Русская делегация бежала из Грузии, спасаясь от расправы…
Мужик в самолете чесал затылок и уже договаривался об аварийном канале связи. Мол, если чего…
- Вранье! – ворчал в этот момент на моем ватсапе грузинский политик и мой давний друг. – Не говорил этот депутат такое. Фейк! Все подстроено Саакашвили. Не верь!
- Прилечу, посмотрим, – пишу уклончиво.
- Маам, ты новости смотрела? – тоже схватилась за трубку соседка.
- Алле! – хором сказали пол самолета, тоже решившие узнать нервное – «чо там?»
И рейс затих. А уже через полчаса расслабился.
- А ты был в Мцхете? А в Сванетии? Чача там другая… А хинкали!
- И снова: «Чито-брито-чито-маргарито, да…»
Столкновения с полицией в Тбилиси.
МИШИКО МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
Тбилиси ждал вечер пятницы нервно. О том, что партия Мишико Саакашвили через несколько часов будет брать у полиции реванш, здесь знают все. Кроме бесстрашных русских туристов, которых в этом году, как уверяют таксисты, такая тьма, что сезон будет рекордным. Золотым!
И именно, когда русский турист пошел как горбуша на нерест, оппозиция вдруг разыграла «русскую карту».
На улицах к вечеру все чаще и гуще воют сирены. И все понимает - близится что-то очень плохое.
Грузия – маленькая страна, здесь новости разносит ветер.
Хозяин маленькой тбилисской гостиницы, куда я приезжаю 15 лет, Мамия (для меня этот мощный, проверенный старик – вернее всех соцопросов) сказал мне:
- Владимир, Мишико (Саакашвили) лезет в страну… И «националы» будут раскачивать ситуацию дальше, до конца.
У Мамии Саакашвили личный враг – когда-то он, как и все бизнесмены в Грузии, ждал, когда за ним придут спецслужбы и арестуют. Так было со многими его друзьями…
Теперь в маленьком дворике рядом с его гостиницей появились еще две.
- Не конкуренты они мне, - машет рукой бизнесмен. - Тут русских туристов столько, что всем хватит.
- Значит все будет хорошо, Мамия? - успокаиваю старика и самого себя. - Какой дурак зарежет курицу с такими-то яйцами?!
А сам думаю – эх, не все так просто…
Первый же встреченный мой тбилисский приятель грустно сказал мне:
- Не поверишь, но Саакашвили и правда может вернуться. Даже сегодня вечером. Жизнь здесь такая, что народ стал скучать по Мишико… Но ты сам все скоро увидишь. Тбилиси.
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