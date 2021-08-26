Гебрейесус объяснил, почему у ВОЗ не должно быть конкурентов

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал не создавать "параллельных структур". Он привёл весомые аргументы, почему у ВОЗ не должно быть конкурентов, и аргументы связаны с подготовкой к будущим пандемиям.

В ходе брифинга в Женеве Гебрейесус рассказал о предстоящих в ближайшие три месяца мероприятиях. Это сессия Генассамблеи ООН, саммит G20 и специальная сессия ВОЗ. Они состоятся в сентябре, октябре и ноябре соответственно.

Этот период глава ВОЗ назвал "критически важным для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии".

Гебрейесус заявил, что он против создания "структур, параллельных ВОЗ". Появление подобных организаций, по его словам, может обернуться "дальнейшей фрагментацией глобальной архитектуры здравоохранения".

Всемирная организация здравоохранения, напомнил её глава, обладает тремя важными свойствами: легитимностью, уникальным глобальным мандатом и охватом, ведь она объединяет 194 страны. Структуры, которые будут готовиться и реагировать на пандемии в будущем, должны руководствоваться принципами участия всех стран, а также партнёрам из сфер заботы об окружающей среде и здоровье животных.

Ранее глава ВОЗ выступил против проведения бустерной вакцинации от коронавируса в "богатых" странах. В условиях нехватки вакцин для населения небогатых стран повторная вакцинация в таких государствах морально неоправданна.