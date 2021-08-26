Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / В мире

Гебрейесус объяснил, почему у ВОЗ не должно быть конкурентов

26 августа 2021, 04:00  •  29 • В мире
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал не создавать "параллельных структур". Он привёл весомые аргументы, почему у ВОЗ не должно быть конкурентов, и аргументы связаны с подготовкой к будущим пандемиям.
В ходе брифинга в Женеве Гебрейесус рассказал о предстоящих в ближайшие три месяца мероприятиях. Это сессия Генассамблеи ООН, саммит G20 и специальная сессия ВОЗ. Они состоятся в сентябре, октябре и ноябре соответственно.
Этот период глава ВОЗ назвал "критически важным для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии".
Гебрейесус заявил, что он против создания "структур, параллельных ВОЗ". Появление подобных организаций, по его словам, может обернуться "дальнейшей фрагментацией глобальной архитектуры здравоохранения".
Всемирная организация здравоохранения, напомнил её глава, обладает тремя важными свойствами: легитимностью, уникальным глобальным мандатом и охватом, ведь она объединяет 194 страны. Структуры, которые будут готовиться и реагировать на пандемии в будущем, должны руководствоваться принципами участия всех стран, а также партнёрам из сфер заботы об окружающей среде и здоровье животных.
Ранее глава ВОЗ выступил против проведения бустерной вакцинации от коронавируса в "богатых" странах. В условиях нехватки вакцин для населения небогатых стран повторная вакцинация в таких государствах морально неоправданна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





29
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 21:35
Медали русских не горят в огне, у китайцев - облезают: Из-за наград ОИ-2020 разгорелся скандал
25 августа 2021, 14:15
Это не наша война, но... Россию пытаются втянуть в афганский кризис
25 августа 2021, 22:25
«Решение о дальнейших действиях должна принимать компания»: что известно о вердикте суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
25 августа 2021, 14:15
Дугин: Западные русские - под чужой властью. Как Великую Литовскую Русь убило католичество
25 августа 2021, 16:05
США хвалят Литву, но на помощь не спешат
25 августа 2021, 16:55
«Демократия только в виде лозунгов»: как развивается кризис с мигрантами на границах между Польшей, Литвой и Белоруссией
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у рус...
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочаров...
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - виде...
26 августа 2021, 00:20
Что скрывается за усилением Швеции в Балтийском море: Эксперт назвал три скрытых моти...
26 августа 2021, 00:20
В Австрии впервые подняли российский триколор над ведомством канцлера
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
21 августа 2021, 19:30
Японию заподозрили в маленькой подлости, принёсшей России большие проблемы
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.