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Геббельс аплодирует стоя: Британских школьников обучают ненавидеть Путина - видео
22 марта 2018, 21:24 • 75 • Политика
Образовательный портал выпустил для школьников новое пособие, разъясняющее, как надо думать о России и Путине.
Британский образовательный сайт The Day опубликовал новое пособие для школьников. В нем учащимся предлагается обсудить такой вопрос, как "Является ли Путин самым опасным человеком в мире со времен Гитлера?".
А чтобы юные умы пришли к правильным выводам, им скармливается заранее подготовленная информация. Так, в пособии бездоказательно утверждается, что Россия атакует западные демократии, устроила "цифровой блицкриг" в США и Европе, а также активно использует "политические убийства".
Особое внимание уделяется делу об отравлении британского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Несмотря на то что оно до сих пор не расследовано, пособие в категорической форме утверждает, что имеются "изобличающие доказательства", в ответ на которые Путин только все отрицает и "ухмыляется".
А чтобы у школьников совсем не оставалось сомнений, как нужно думать, на помощь приходят пояснения. Например, ученикам заботливо разъясняют, что "блицкриг" - это военная тактика Гитлера, а ухмылка - реакция Путина на прямые вопросы.
В конце пособия имеются контрольные вопросы вроде "Путин - самый опасный человек в мире?" и "А заканчивалась ли вообще холодная война?".
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