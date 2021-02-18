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Где жить хорошо: какие регионы стали лидерами роста

18 февраля 2021, 03:20  •  42 • Политика
Лидерами социально-экономического роста в России по итогам 2020 года стали регионы УФО, СЗФО и ДФО. В первую тройку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский автономный округ. Москва оказалась на шестом месте, Санкт-Петербург — на десятом. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), которое имеется в распоряжении «Известий». Как поясняют его авторы, именно на этих территориях высокие объемы производства, хорошие заработные платы и достойный прожиточный минимум. Эксперты с оценками рейтинга согласны и считают, что многое зависит от желания губернаторов развивать территории.

Стабильнее и доходнее

Первое место среди регионов по социально-экономической устойчивости в России занял Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором оказалась Магаданская область, а на третьем — Чукотка. Таковы данные исследования ФоРГО, подготовленного на основе мониторинга социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2020 года.
Также в первой десятке рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Москва, ХМАО, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург. Всего исследование коснулось 20 из 85 субъектов России. Его авторы объясняют это тем, что в него вошли только лидеры социально-экономического развития с самыми высокими показателями. Речь идет в том числе о среднемесячной заработной плате, прожиточном минимуме, отношении регионального продукта (стоимость всех произведенных в субъекте товаров, работ и услуг) к численности экономически активного населения.
Во второй десятке, согласно указанным местам с 11-го по 20-е, расположились Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.
Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
Согласно данным исследования, самый высокий уровень средней зарплаты и прожиточного минимума в Магаданской области, самый низкий — в Калужской. Если говорить о показателе отношения регионального продукта к численности экономически активного населения, то наиболее высокий — в Ненецком автономном округе, наиболее низкий — в Хабаровском крае.
— Рейтинг учитывает целый комплекс показателей. В данном случае по итогам 2020 года наибольшее влияние на позиции регионов-лидеров оказали как такие факторы, как объемы производства, его стабильность, так и определяемые этим размеры средних заработных плат и стоимость жизни. Такие параметры характерны прежде всего для добывающих субъектов, а также для столиц, где высок сам по себе экономический потенциал во всех видах экономической деятельности, — пояснил «Известиям» итоги исследования глава ФоРГО Константин Костин.
По его словам, неблагоприятный климат и трудные условия проживания диктуют необходимость относительно высоких уровней доходов населения в таких регионах. Это прежде всего Магаданская, Мурманская области и Республика Саха-Якутия.
При этом в ФоРГО считают, что нельзя говорить о недоработках губернаторов, которые из-за низких экономических показателей в рейтинг не попали. Ведь это обусловлено разными геополитическими и демографическими характеристиками субъектов, не в каждом из которых есть ресурсы для создания промышленных центров. По его мнению, правительство России вряд ли сможет это экономическое неравенство изменить, так как в его обязанности входит задавать правила и ставить перед регионами общие задачи.
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
— Важно, чтобы эти правила обеспечивали максимум возможностей главам регионов в их координирующей и управленческой деятельности. При этом надо понимать, что данные возможности были, есть и будут для разных регионов различными. Ровно поэтому огромное значение имеет четкая и своевременная реализация всех этапов национальных проектов. Поскольку их главная цель, чтобы во всех регионах, вне зависимости от удаленности, урбанизированности, экономического потенциала, люди имели возможности для нормальной и комфортной жизни, — пояснил Константин Костин «Известиям».
Впрочем, правительство пытается справиться с региональным неравенством. Сейчас для десяти субъектов — республик Адыгея, Алтай, Тува, Марий Эл, Чувашия, Карелия, Калмыкия, Алтайского края, Курганской и Псковской областей — действуют индивидуальные программы социально-экономического развития. На 2020–2024 годы правительство утвердило выделение им из федерального бюджета 50 млрд рублей.

Проактивные регионы

Эксперты с оценками рейтинга ФоРГО согласны.
— Лидерство ЯНАО по заявленным в рейтинге критериям логично. В экономическом смысле это действительно стабильный регион. Попадание в топ-20 Москвы, ХМАО, Тюменской и Ленинградской областей, Татарстана обусловлено прежде всего проактивной политикой в сфере социального развития, которую проводят их управленческие команды, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов также считает данные исследования объективными.
— Во всех этих регионах есть какой-то развитый кластер промышленности и при этом мало населения. Поэтому их успех очевиден, за исключением, конечно, Москвы. Но вот вам яркий пример — Сахалинская область или ЯНАО, где есть развитая дорогая, причем экспортно-ориентированная, промышленность и ограниченное количество жителей, — пояснил «Известиям» эксперт.
Фото: ТАСС/Александр Колбасов
По его мнению, иного пути для регионов, которые хотят попасть в топ экономически развитых, кроме развития промышленности, нет.
— Чудес же не бывает. Нужно работать и развивать то, что есть. Ряд субъектов ведь уже создают зоны опережающего развития, например та же Калужская область, которая вошла в этот рейтинг. Они есть уже во многих областях, другое дело, что они по-разному дышат. Например, кучу лет существует Свердловская титановая долина, но никакого толку от этого нет и непохоже, что будет, — полагает эксперт, отмечая роль региональной власти и ее желание что-то изменить.
Глава Института политических технологий Евгений Сучков считает, что не попавшим в топ регионам будет очень сложно это сделать при нынешней экономической модели взаимодействия, когда в центр уходят практически все собираемые налоги, а возвращаются дотации. По его мнению, это не стимулирует субъекты к развитию, власти которых в итоге идут по пути наименьшего сопротивления, не делают ничего и не встречают никаких трудностей, которые могли бы у них возникнуть с новыми экономическими проектами.

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