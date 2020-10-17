Где ждать диверсии ВСУ против русских? Военный эксперт предупредил: Россию уже вытолкали

По словам эксперта, о намерении Вашингтона сделать из Украины военного противника России говорит множество признаков. Среди них и назначение послом на Украине организатора военно-политических акций и непосредственно "Майдана" Кита Дейтона, непрекращающаяся подготовка ВСУ силами НАТО и стимулирование антироссийской активности.

Вот только удар украинских сил готовится, вероятно, всё же не по Донбассу и Крыму - было бы слишком очевидно и плачевно для ВСУ. Удар может готовиться в Приднестровье на фоне кризиса в Молдавии перед выборами 1 ноября. Леонков не исключил, что ВСУ при поддержке Запада могут устроить диверсию в селе Колбасна, где остались большие склады боеприпасов, после чего открыто ввести туда войска.

При этом он отметил, что, "если вдруг что-то начнётся, мы не должны обращать внимания на международное право - Россию вытолкали с этого поля".

"Нас вытолкали за красные флажки - спасибо, дорогие", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что теперь "мы с развязанными руками будем делать то, что выгодно нам, и наводить порядок рядом с нашими территориями".