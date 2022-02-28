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Где Зеленский? Псаки ответила так, что за президента Украины стало страшно
28 февраля 2022, 13:45 • 615 • Политика
В США ушли от прямого вопроса о президенте Украины Владимире Зеленском. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила достаточно обтекаемо.
Уже несколько дней многих мучает вопрос: куда делся Зеленский после начала спецоперации России на Украине? Президент Украины изредка выпускает обращения и говорит, что находится в Киеве. Но эти видео не внушают доверия, так как выглядят заранее записанной постановкой. Царьград указывал на признаки этого.
Псаки спросили прямо: "Где Зеленский? Он в безопасности?" Ответ получился расплывчатым и, более того, пугающим.
- сказала Псаки.
Такой ответ настораживает, поскольку подобную формулировку использовали британцы в деле Скрипалей. Когда разговор заходил об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, то в Великобритании начинали уходить от ответа, отсюда и появлялись сомнения в том, что оба живы.
В частности, британский дипломат Дебора Броннерт утверждала, что Скрипали живы. Но когда её спрашивали, где именно сейчас находятся отец и дочь, то Броннерт говорила: "Я не могу вам ответить, где они".
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