Где Зеленский? Псаки ответила так, что за президента Украины стало страшно

В США ушли от прямого вопроса о президенте Украины Владимире Зеленском. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила достаточно обтекаемо.

Уже несколько дней многих мучает вопрос: куда делся Зеленский после начала спецоперации России на Украине? Президент Украины изредка выпускает обращения и говорит, что находится в Киеве. Но эти видео не внушают доверия, так как выглядят заранее записанной постановкой. Царьград указывал на признаки этого.

Псаки спросили прямо: "Где Зеленский? Он в безопасности?" Ответ получился расплывчатым и, более того, пугающим.

Он был в тесном контакте с нами. Не затрагивая его безопасность, я скажу, как видели американцы, он храбро противостоит "вторжению",

- сказала Псаки.

Такой ответ настораживает, поскольку подобную формулировку использовали британцы в деле Скрипалей. Когда разговор заходил об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, то в Великобритании начинали уходить от ответа, отсюда и появлялись сомнения в том, что оба живы.

В частности, британский дипломат Дебора Броннерт утверждала, что Скрипали живы. Но когда её спрашивали, где именно сейчас находятся отец и дочь, то Броннерт говорила: "Я не могу вам ответить, где они".