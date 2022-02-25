Где Зеленский? На тайну исчезновения президента Украины намекнул израильский журналист

Президент Украины таинственно исчез. Где Владимир Зеленский, интересуется всё мировое сообщество. Израильский журналист Барак Равид сделал недвусмысленный намёк.

Почти сутки назад состоялась видеоконференция президента Украины с лидерами Евросоюза. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после этого отмечала, что Владимир Зеленский выходил на связь, вероятно, то ли из бункера, то ли из подвала. Об этом писали многие СМИ.

Утром 25 февраля у украинского лидера был запланирован разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Однако на связь Зеленский не вышел. Чуть позже в Twitter президента Украины появилось сообщение, что он "попытается перенести расписание войны, чтобы поговорить с Марио Драги в определённое время". Зеленский упомянул о якобы идущих "ожесточённых боях".

Израильский журналист Барак Равид опубликовал в Twitter сообщение, помеченное как срочное. По его словам, информация была получена им сразу от двух источников.

"Вчера вечером во время видеоконференции президент Украины Зеленский сказал лидерам ЕС: "Возможно, вы в последний раз видите меня живым", - говорится в твите.

Если это действительно так, то "исчезновение" президента Украины может быть манипуляцией, нацеленной на нагнетание паники в ЕС. В его Instagram появляются посты регулярно, но текст может помещать кто угодно, а видеоролики явно записаны заранее.

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга в пятницу назвал Зеленского мужественным человеком, находящимся в опасности. Он добавил, что, по данным ФРГ, украинский политик по-прежнему в Киеве.

Впрочем, не исключено, что Владимир Зеленский давно покинул территорию Незалежной. Тем более что убежище ему обещал премьер-министр Борис Джонсон. Достоверных сведений о местонахождении президента Украины нет, но нет и информации о том, остаётся ли он в стране или покинул её. Вопрос, где Зеленский, остаётся открытым.