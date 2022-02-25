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Где Зеленский? На тайну исчезновения президента Украины намекнул израильский журналист

25 февраля 2022, 19:35  •  395 • Политика
Президент Украины таинственно исчез. Где Владимир Зеленский, интересуется всё мировое сообщество. Израильский журналист Барак Равид сделал недвусмысленный намёк.
Почти сутки назад состоялась видеоконференция президента Украины с лидерами Евросоюза. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после этого отмечала, что Владимир Зеленский выходил на связь, вероятно, то ли из бункера, то ли из подвала. Об этом писали многие СМИ.
Утром 25 февраля у украинского лидера был запланирован разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Однако на связь Зеленский не вышел. Чуть позже в Twitter президента Украины появилось сообщение, что он "попытается перенести расписание войны, чтобы поговорить с Марио Драги в определённое время". Зеленский упомянул о якобы идущих "ожесточённых боях".
Израильский журналист Барак Равид опубликовал в Twitter сообщение, помеченное как срочное. По его словам, информация была получена им сразу от двух источников.
"Вчера вечером во время видеоконференции президент Украины Зеленский сказал лидерам ЕС: "Возможно, вы в последний раз видите меня живым", - говорится в твите.
Если это действительно так, то "исчезновение" президента Украины может быть манипуляцией, нацеленной на нагнетание паники в ЕС. В его Instagram появляются посты регулярно, но текст может помещать кто угодно, а видеоролики явно записаны заранее.
Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга в пятницу назвал Зеленского мужественным человеком, находящимся в опасности. Он добавил, что, по данным ФРГ, украинский политик по-прежнему в Киеве.
Впрочем, не исключено, что Владимир Зеленский давно покинул территорию Незалежной. Тем более что убежище ему обещал премьер-министр Борис Джонсон. Достоверных сведений о местонахождении президента Украины нет, но нет и информации о том, остаётся ли он в стране или покинул её. Вопрос, где Зеленский, остаётся открытым.

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