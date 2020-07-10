Где взяточникам несладко живётся: мировой опыт борьбы с коррупцией • 65 • Аналитика

Коррупция – социальное зло, терзающее человечество, пожалуй, с момента возникновения первых государств. Не обошла эта беда стороной, увы, и Россию. Борьба с нею длится у нас в стране столь же долго, сколь и малоуспешно. Неоднократно раздавались призывы использовать мировой опыт, позаимствовать лучшие образцы в области преодоления проблемы нечистых на руку чиновников. О некоторых из таких примеров мы и поговорим.





Проблема мздоимства относится к категории наиболее застарелых и трудноразрешимых. В старину против нее ополчались кто как умел. Большинство правителей, доведенных до белого каления липкостью рук и бездонностью карманов собственных слуг, от ближайших доверенных лиц до мелких клерков, не мудрствуя лукаво рубли головы, ссылали на край света и отбирали в казну нажитое нечестным путем.



Довольно оригинально, если верить некоторым преданиям, решил поступить один из османских султанов: избирая себе очередного великого визиря, он через год без всяких разбирательств снимал его с должности, казнил, а имущество конфисковывал – дабы следующему было неповадно. Так повторялось не единожды… И что же? Количество желающих занять этот пост нисколько не уменьшилось! Это доказывает, что менталитет переломить крайне сложно даже самыми суровыми мерами.



Впрочем, одной лишь суровостью в вопросах борьбы с коррупцией, как показывает мировая практика, многого не добьешься. Смертная казнь за это преступление может быть применена сегодня в таких странах, как Китай, Таиланд, Куба. В Объединенных Арабских Эмиратах взяточникам рубят загребущие руки, как обычным ворам. В Поднебесной предельная суровость законодательства сочетается еще и с проведением «воспитательной работы», правда, довольно своеобразной. На крайне увлекательные экскурсии в тюрьмы, где содержатся попавшиеся коррупционеры, водят не только самих государственных служащих, рискующих поддаться соблазну, но также и членов их семей вплоть до детей. А родственникам расстрелянных взяточников запросто могут прислать счет за израсходованные при этом боеприпасы…



Увы… Ни одна из этих стран рейтинг наименее коррумпированных не возглавляет. Глаза боятся, а руки берут… Зато другое азиатское государство, Сингапур, считается во всем в мире едва ли не образцом успешной антикоррупционной политики. В чем секрет того, что коррупционерам там живётся несладко? Не только в том, что для расследования действий нечистых на руку чиновников там были созданы специальные структуры, максимально независимые и пользующиеся самыми широкими полномочиями. И даже не в принятии соответствующих законодательных актов, которыми потенциальные взяточники были поставлены в крайне жесткие рамки.



Огромную роль сыграло введение так называемой «презумпции коррупционной виновности» чиновника, в соответствии с которым не следователи должны были доказывать факт получение им неправомерного вознаграждения, а он сам был обязан самым подробным образом обосновать собственное материальное благополучие с точным указанием его законных источников. В противном случае – не только позорное увольнение и конфискация всего добра, но и солидный тюремный срок. При этом нельзя не отметить, что одновременно с упомянутыми мерами размеры заработной платы государственных служащих там были увеличены весьма существенно, дабы чиновников намного сложнее было ввести в искушение.



В Европе довольно успешным считается итальянский опыт борьбы с коррупцией. В 1993-1994 годах там была проведена небывалая по своему масштабу спецоперация «Чистые руки», в результате которой были осуждены более полутысячи чиновников и политиков вплоть до государственных деятелей очень высоких рангов. Всего же под следствием оказалось около 20 тысяч человек, а до 80% тамошних чиновников просто уволились со своих постов от греха подальше. А началось все с того, что на взятке в 5 тысяч долларов попался директор пансионата для престарелых в Милане Марио Кьеза. Однако, как оказалось, этот персонаж был лишь звеном в цепочке, идя по которой, следователи добрались до его подельников на самом верху. Впрочем, сказать, что с той поры Италия целиком и полностью избавилась от коррупционеров и коррупции, было бы очень большим преувеличением.



Достаточно продуктивно ведут борьбу с этим злом в странах Скандинавии. Там, как, впрочем, и везде, где мздоимцев удалось максимально обуздать, результат приносит сочетание достаточно жесткого антикоррупционного законодательства, максимальной прозрачности деятельности государственных органов и минимальной «зарегулированности» того же бизнеса, что сводит риски взяточничества и возможности для него к минимуму. Неплохих результатов добились также Нидерланды и Южная Корея, не в последнюю очередь благодаря предельно усиленному контролю за деятельностью чиновников, в том числе и со стороны рядовых граждан. В той же Южной Корее Комитет по аудиту и инспекции обязан начинать расследование по любому поступившему в него заявлению, а голландцы платят чиновникам за сообщения о сомнительных действиях коллег.



Что из всех этих методов может быть применено в России? Сложно сказать. Важно — не пытаться смешать все в кучу и не начать, как это уже бывало не раз, применять даже самые действенные чужие рецепты без учета местной специфики. А главное - выстроить систему защиты законодательства и доверия тем, кто такой защитой призван заниматься. Коррупция – социальное зло, терзающее человечество, пожалуй, с момента возникновения первых государств. Не обошла эта беда стороной, увы, и Россию. Борьба с нею длится у нас в стране столь же долго, сколь и малоуспешно. Неоднократно раздавались призывы использовать мировой опыт, позаимствовать лучшие образцы в области преодоления проблемы нечистых на руку чиновников. О некоторых из таких примеров мы и поговорим.Проблема мздоимства относится к категории наиболее застарелых и трудноразрешимых. В старину против нее ополчались кто как умел. Большинство правителей, доведенных до белого каления липкостью рук и бездонностью карманов собственных слуг, от ближайших доверенных лиц до мелких клерков, не мудрствуя лукаво рубли головы, ссылали на край света и отбирали в казну нажитое нечестным путем.Довольно оригинально, если верить некоторым преданиям, решил поступить один из османских султанов: избирая себе очередного великого визиря, он через год без всяких разбирательств снимал его с должности, казнил, а имущество конфисковывал – дабы следующему было неповадно. Так повторялось не единожды… И что же? Количество желающих занять этот пост нисколько не уменьшилось! Это доказывает, что менталитет переломить крайне сложно даже самыми суровыми мерами.Впрочем, одной лишь суровостью в вопросах борьбы с коррупцией, как показывает мировая практика, многого не добьешься. Смертная казнь за это преступление может быть применена сегодня в таких странах, как Китай, Таиланд, Куба. В Объединенных Арабских Эмиратах взяточникам рубят загребущие руки, как обычным ворам. В Поднебесной предельная суровость законодательства сочетается еще и с проведением «воспитательной работы», правда, довольно своеобразной. На крайне увлекательные экскурсии в тюрьмы, где содержатся попавшиеся коррупционеры, водят не только самих государственных служащих, рискующих поддаться соблазну, но также и членов их семей вплоть до детей. А родственникам расстрелянных взяточников запросто могут прислать счет за израсходованные при этом боеприпасы…Увы… Ни одна из этих стран рейтинг наименее коррумпированных не возглавляет. Глаза боятся, а руки берут… Зато другое азиатское государство, Сингапур, считается во всем в мире едва ли не образцом успешной антикоррупционной политики. В чем секрет того, что коррупционерам там живётся несладко? Не только в том, что для расследования действий нечистых на руку чиновников там были созданы специальные структуры, максимально независимые и пользующиеся самыми широкими полномочиями. И даже не в принятии соответствующих законодательных актов, которыми потенциальные взяточники были поставлены в крайне жесткие рамки.Огромную роль сыграло введение так называемой «презумпции коррупционной виновности» чиновника, в соответствии с которым не следователи должны были доказывать факт получение им неправомерного вознаграждения, а он сам был обязан самым подробным образом обосновать собственное материальное благополучие с точным указанием его законных источников. В противном случае – не только позорное увольнение и конфискация всего добра, но и солидный тюремный срок. При этом нельзя не отметить, что одновременно с упомянутыми мерами размеры заработной платы государственных служащих там были увеличены весьма существенно, дабы чиновников намного сложнее было ввести в искушение.В Европе довольно успешным считается итальянский опыт борьбы с коррупцией. В 1993-1994 годах там была проведена небывалая по своему масштабу спецоперация «Чистые руки», в результате которой были осуждены более полутысячи чиновников и политиков вплоть до государственных деятелей очень высоких рангов. Всего же под следствием оказалось около 20 тысяч человек, а до 80% тамошних чиновников просто уволились со своих постов от греха подальше. А началось все с того, что на взятке в 5 тысяч долларов попался директор пансионата для престарелых в Милане Марио Кьеза. Однако, как оказалось, этот персонаж был лишь звеном в цепочке, идя по которой, следователи добрались до его подельников на самом верху. Впрочем, сказать, что с той поры Италия целиком и полностью избавилась от коррупционеров и коррупции, было бы очень большим преувеличением.Достаточно продуктивно ведут борьбу с этим злом в странах Скандинавии. Там, как, впрочем, и везде, где мздоимцев удалось максимально обуздать, результат приносит сочетание достаточно жесткого антикоррупционного законодательства, максимальной прозрачности деятельности государственных органов и минимальной «зарегулированности» того же бизнеса, что сводит риски взяточничества и возможности для него к минимуму. Неплохих результатов добились также Нидерланды и Южная Корея, не в последнюю очередь благодаря предельно усиленному контролю за деятельностью чиновников, в том числе и со стороны рядовых граждан. В той же Южной Корее Комитет по аудиту и инспекции обязан начинать расследование по любому поступившему в него заявлению, а голландцы платят чиновникам за сообщения о сомнительных действиях коллег.Что из всех этих методов может быть применено в России? Сложно сказать. Важно — не пытаться смешать все в кучу и не начать, как это уже бывало не раз, применять даже самые действенные чужие рецепты без учета местной специфики. А главное - выстроить систему защиты законодательства и доверия тем, кто такой защитой призван заниматься. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





65 Источник Похожие новости «Они имели право…» Как меняется на Украине крымская риторика Чёрный передел, белый вопрос и новая анархия Русофобам здесь не место. Пускать артистов в РФ предлагают выборочно "Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай Новые дороги: Россия решает одну из главных своих проблем Сергея Фургала подозревают в организации убийств пятнадцатилетней давности Новости партнеров