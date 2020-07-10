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Где взяточникам несладко живётся: мировой опыт борьбы с коррупцией
10 июля 2020, 17:00 • 65 • Аналитика
Коррупция – социальное зло, терзающее человечество, пожалуй, с момента возникновения первых государств. Не обошла эта беда стороной, увы, и Россию. Борьба с нею длится у нас в стране столь же долго, сколь и малоуспешно. Неоднократно раздавались призывы использовать мировой опыт, позаимствовать лучшие образцы в области преодоления проблемы нечистых на руку чиновников. О некоторых из таких примеров мы и поговорим.
Проблема мздоимства относится к категории наиболее застарелых и трудноразрешимых. В старину против нее ополчались кто как умел. Большинство правителей, доведенных до белого каления липкостью рук и бездонностью карманов собственных слуг, от ближайших доверенных лиц до мелких клерков, не мудрствуя лукаво рубли головы, ссылали на край света и отбирали в казну нажитое нечестным путем.
Довольно оригинально, если верить некоторым преданиям, решил поступить один из османских султанов: избирая себе очередного великого визиря, он через год без всяких разбирательств снимал его с должности, казнил, а имущество конфисковывал – дабы следующему было неповадно. Так повторялось не единожды… И что же? Количество желающих занять этот пост нисколько не уменьшилось! Это доказывает, что менталитет переломить крайне сложно даже самыми суровыми мерами.
Впрочем, одной лишь суровостью в вопросах борьбы с коррупцией, как показывает мировая практика, многого не добьешься. Смертная казнь за это преступление может быть применена сегодня в таких странах, как Китай, Таиланд, Куба. В Объединенных Арабских Эмиратах взяточникам рубят загребущие руки, как обычным ворам. В Поднебесной предельная суровость законодательства сочетается еще и с проведением «воспитательной работы», правда, довольно своеобразной. На крайне увлекательные экскурсии в тюрьмы, где содержатся попавшиеся коррупционеры, водят не только самих государственных служащих, рискующих поддаться соблазну, но также и членов их семей вплоть до детей. А родственникам расстрелянных взяточников запросто могут прислать счет за израсходованные при этом боеприпасы…
Увы… Ни одна из этих стран рейтинг наименее коррумпированных не возглавляет. Глаза боятся, а руки берут… Зато другое азиатское государство, Сингапур, считается во всем в мире едва ли не образцом успешной антикоррупционной политики. В чем секрет того, что коррупционерам там живётся несладко? Не только в том, что для расследования действий нечистых на руку чиновников там были созданы специальные структуры, максимально независимые и пользующиеся самыми широкими полномочиями. И даже не в принятии соответствующих законодательных актов, которыми потенциальные взяточники были поставлены в крайне жесткие рамки.
Огромную роль сыграло введение так называемой «презумпции коррупционной виновности» чиновника, в соответствии с которым не следователи должны были доказывать факт получение им неправомерного вознаграждения, а он сам был обязан самым подробным образом обосновать собственное материальное благополучие с точным указанием его законных источников. В противном случае – не только позорное увольнение и конфискация всего добра, но и солидный тюремный срок. При этом нельзя не отметить, что одновременно с упомянутыми мерами размеры заработной платы государственных служащих там были увеличены весьма существенно, дабы чиновников намного сложнее было ввести в искушение.
В Европе довольно успешным считается итальянский опыт борьбы с коррупцией. В 1993-1994 годах там была проведена небывалая по своему масштабу спецоперация «Чистые руки», в результате которой были осуждены более полутысячи чиновников и политиков вплоть до государственных деятелей очень высоких рангов. Всего же под следствием оказалось около 20 тысяч человек, а до 80% тамошних чиновников просто уволились со своих постов от греха подальше. А началось все с того, что на взятке в 5 тысяч долларов попался директор пансионата для престарелых в Милане Марио Кьеза. Однако, как оказалось, этот персонаж был лишь звеном в цепочке, идя по которой, следователи добрались до его подельников на самом верху. Впрочем, сказать, что с той поры Италия целиком и полностью избавилась от коррупционеров и коррупции, было бы очень большим преувеличением.
Достаточно продуктивно ведут борьбу с этим злом в странах Скандинавии. Там, как, впрочем, и везде, где мздоимцев удалось максимально обуздать, результат приносит сочетание достаточно жесткого антикоррупционного законодательства, максимальной прозрачности деятельности государственных органов и минимальной «зарегулированности» того же бизнеса, что сводит риски взяточничества и возможности для него к минимуму. Неплохих результатов добились также Нидерланды и Южная Корея, не в последнюю очередь благодаря предельно усиленному контролю за деятельностью чиновников, в том числе и со стороны рядовых граждан. В той же Южной Корее Комитет по аудиту и инспекции обязан начинать расследование по любому поступившему в него заявлению, а голландцы платят чиновникам за сообщения о сомнительных действиях коллег.
Что из всех этих методов может быть применено в России? Сложно сказать. Важно — не пытаться смешать все в кучу и не начать, как это уже бывало не раз, применять даже самые действенные чужие рецепты без учета местной специфики. А главное - выстроить систему защиты законодательства и доверия тем, кто такой защитой призван заниматься.
Александр Харалужный
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