Где видео? Захарова загнала проколовшуюся Германию и ОЗХО в угол

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова загнала проколовшуюся на фактах Германию и ОЗХО в угол. Она поинтересовалась, где видео отбора проб Навального, которое обязано быть.

Так Захарова прокомментировала исправление "технической ошибки" с датой визита экспертов ОЗХО в Германию. Первоначально в докладе было указано, что визит состоялся 20 августа 2020 года. Однако затем постпред ФРГ при ОЗХО внесла поправки в документ, заменив дату на 4 сентября 2020 года. И это при том, что ранее та же самая постпред говорила, что правительство Германии решило пригласить специалистов Организации по запрещению химического оружия 11 сентября 2020 года, а 12 сентября направило официальный запрос.

По словам официального представителя МИД России, провокация с "отравлением" Навального была наспех сшита белыми нитками и теперь начинает разваливаться.

Предложили бы немецким коллегам ознакомить международную общественность с видеоматериалами, которые должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб у Навального в клинике "Шаритэ", - приводит её слова пресс-служба министерства.

Захарова отметила, что эксперты ОЗХО обязаны осуществлять видеосъёмку не только в момент отбора проб, но и при их разделении и опечатывании для передачи в назначенные для проверки лаборатории. Такая обязанность прописана в Конвенции о запрещении химического оружия, а также в приложении КЗХО по проверке.

ОЗХО утверждает, что получила от Германии пробы Навального, якобы доказывающие, что блогера отравили "Новичком". При этом руководство организации и Берлин уже второй год отказываются продемонстрировать эти доказательства Москве и широкой общественности.