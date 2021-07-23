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Где видео? Захарова загнала проколовшуюся Германию и ОЗХО в угол
23 июля 2021, 23:15 • 37 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова загнала проколовшуюся на фактах Германию и ОЗХО в угол. Она поинтересовалась, где видео отбора проб Навального, которое обязано быть.
Так Захарова прокомментировала исправление "технической ошибки" с датой визита экспертов ОЗХО в Германию. Первоначально в докладе было указано, что визит состоялся 20 августа 2020 года. Однако затем постпред ФРГ при ОЗХО внесла поправки в документ, заменив дату на 4 сентября 2020 года. И это при том, что ранее та же самая постпред говорила, что правительство Германии решило пригласить специалистов Организации по запрещению химического оружия 11 сентября 2020 года, а 12 сентября направило официальный запрос.
По словам официального представителя МИД России, провокация с "отравлением" Навального была наспех сшита белыми нитками и теперь начинает разваливаться.
Захарова отметила, что эксперты ОЗХО обязаны осуществлять видеосъёмку не только в момент отбора проб, но и при их разделении и опечатывании для передачи в назначенные для проверки лаборатории. Такая обязанность прописана в Конвенции о запрещении химического оружия, а также в приложении КЗХО по проверке.
ОЗХО утверждает, что получила от Германии пробы Навального, якобы доказывающие, что блогера отравили "Новичком". При этом руководство организации и Берлин уже второй год отказываются продемонстрировать эти доказательства Москве и широкой общественности.
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