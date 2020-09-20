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Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
20 сентября 2020, 13:20 • 178 • Политика
"Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и сотрудников ОМОНа, которые начали задерживать участников несанкционированной акции протеста, которые якобы шли "за помидорами".
В Минске проходит очередная акция протеста. Речь идёт о несанкционированном "женском марше".
Колонна участников митинга двигалась по улице Сурганова. Однако в районе улицы Якуба Коласа начались задержания людей.
В частности, была отправлена в автозак 73-летняя активистка Нина Багинская. Кроме того, бойцы ОМОНа попытались задержать группу байкеров, однако за последних вступились активистки.
Как рассказал журналист Константин Придыбайло, на митинге можно было заметить и довольно странных людей. Во время перепалки с прохожими одна пожилая участница акции протеста заявила, что она якобы шла "за помидорами", хотя никаких овощей при ней не было.
"А у меня нет правды, я вообще за помидорами шла", - приводит Придыбайло высказывание в Telegram-канале "Придыбайло Субъективно".
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