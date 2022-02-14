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Где в России жить хорошо: 10 лучших регионов попали в рейтинг
14 февраля 2022, 11:45 • 219 • Политика
Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России.
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни. В традиционной версии "РИА Новости" первое место снова досталось Москве. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. А на последнем месте оказались Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область.
Чтобы составить рейтинг регионов, аналитики собрали данные по 67 показателям. В том числе оценивалось фактическое состояние разных аспектов жизни населения, а также ситуации в социальной сфере.
Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавляют рейтинг в течение нескольких лет. Эксперты, как сообщают авторы рейтинга, полагают, что в ближайшие годы ситуация не изменится. В первой десятке прочно "засели" Татарстан, Краснодарский край, а также Белгородская и Ленинградская области, Югра, Самарская и Нижегородская области.
Полная версия рейтинга доступна на сайте "РИА Новости".
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