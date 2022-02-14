Где в России жить хорошо: 10 лучших регионов попали в рейтинг

Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России.

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни. В традиционной версии "РИА Новости" первое место снова досталось Москве. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. А на последнем месте оказались Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область.

Чтобы составить рейтинг регионов, аналитики собрали данные по 67 показателям. В том числе оценивалось фактическое состояние разных аспектов жизни населения, а также ситуации в социальной сфере.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавляют рейтинг в течение нескольких лет. Эксперты, как сообщают авторы рейтинга, полагают, что в ближайшие годы ситуация не изменится. В первой десятке прочно "засели" Татарстан, Краснодарский край, а также Белгородская и Ленинградская области, Югра, Самарская и Нижегородская области.

Полная версия рейтинга доступна на сайте "РИА Новости".