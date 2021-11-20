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Где в Европе может начаться большая война: Названы три потенциальные горячие точки
20 ноября 2021, 19:45 • 326 • Политика
Ouest-France перечислила три региона Европы, в которых может вспыхнуть большая война. Потенциальные горячие точки назвал обозреватель Фабьен Казенав.
Во Франции назвали три региона Европы, где в ближайшее время может вспыхнуть большая война. Потенциальные горячие точки перечислил Обозреватель газеты Ouest-France Фабьен Казенав.
Местом потенциального конфликта номер один эксперт называет границу Белоруссии с Польшей и странами Балтии. Ситуация в этом регионе сильно накалена из-за нескольких тысяч беженцев с Ближнего востока, которые застряли на границе между странами.
- опасается Фабьен Казенав.
Вторым местом потенциального конфликта, по его мнению, может стать граница между Россией и Украиной. Эксперт отметил, что если Киев нападёт на Донбасс, то Москва может заступиться за жителей региона.
- предупреждает обозреватель Ouest-France.
Третье точкой потенциального конфликта, по мнению Фабьена Казенава, является Босния и Герцеговина (БиГ), где может вспыхнуть гражданская война. Обозреватель напоминает, что в 1995 году кровопролитие было остановлено разделением государства на Федерацию БиГ и Республику Сербскую. Однако рост националистических настроений может положить конец хрупкому миру, отмечает эксперт.
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