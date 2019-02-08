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Где укроется Мадуро: В США строят версии о побеге лидера Венесуэлы
08 февраля 2019, 02:54 • 83 • В мире
Представители США строят догадки, в какую страну сбежит президент Венесуэлы Николас Мадуро после госпереворота.
По информации агентства Рейтер, ссылающегося на слова спецпредставителя США, президент Венесуэлы Николас Мадуро после смены власти может укрыться на Кубе или в России.
Американский политик Эллиот Абрамс подчеркнул, что время для диалога с Мадуро давно прошло, и теперь Штаты вводят визовые ограничения для членов национального учредительного собрания Венесуэлы, которые солидарны с позицией Мадуро.
Он также негативно отозвался о проведенном Уругваем и Мексикой заседании контактной группы по Венесуэле.
23 января 2019 года спикер парламента и оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом государства. США и ряд других стран заявили, что признают власть Гуайдо, и потребовали от законно избранного президента Николаса Мадуро не начинать действий против оппозиции.
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