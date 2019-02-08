Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хакеры заставили венесуэльских послов "признать" Гуайдо
Почему умирают мужчины в России
Макрон не приедет в Мюнхен из-за спора с Германией по поводу "Северного пот...
Россия предложила США уничтожить установки под «Томагавки»
Главная / В мире

Где укроется Мадуро: В США строят версии о побеге лидера Венесуэлы

08 февраля 2019, 02:54  •  83 • В мире
Представители США строят догадки, в какую страну сбежит президент Венесуэлы Николас Мадуро после госпереворота.
По информации агентства Рейтер, ссылающегося на слова спецпредставителя США, президент Венесуэлы Николас Мадуро после смены власти может укрыться на Кубе или в России.
Американский политик Эллиот Абрамс подчеркнул, что время для диалога с Мадуро давно прошло, и теперь Штаты вводят визовые ограничения для членов национального учредительного собрания Венесуэлы, которые солидарны с позицией Мадуро.
Он также негативно отозвался о проведенном Уругваем и Мексикой заседании контактной группы по Венесуэле.
23 января 2019 года спикер парламента и оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом государства. США и ряд других стран заявили, что признают власть Гуайдо, и потребовали от законно избранного президента Николаса Мадуро не начинать действий против оппозиции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


83
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 23:39
МИД Франции обвинил итальянского вице-премьера в провокации
07 февраля 2019, 23:39
День северных территорий как день собственноручно отрубленной ноги
07 февраля 2019, 23:39
За проявленную честность француз получил в подарок слиток золота
Загрузка...
07 февраля 2019, 23:39
Украинскую конституцию переписали под НАТО
07 февраля 2019, 10:24
Орбита успехов: почему в США опасаются военного превосходства России и Китая в космосе
07 февраля 2019, 20:24
Американский военный "шершень" перевоплотился в российский Су-30СМ – фото
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
06 февраля 2019, 18:24
"Теперь долго ему, горемыке, голодать": Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России
03 февраля 2019, 22:09
Журналист предложил переселить крымчан и жителей Донбасса на Украину
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
05 февраля 2019, 13:09
Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой провокации в Керченском проливе
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.