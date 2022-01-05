Где Токаев? Что известно о местоположении президента Казахстана

России не известно об эвакуации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из страны.

У Москвы нет информации об эвакуации Токаева в Россию. Уточняется, что ситуация пока не требует подобного шага, оповестил источник РИА Новости.

Прежде президент Казахстана обратился к нации на фоне протестов в республике. Он заявил, что не станет бежать из страны. По мнению Токаева, участники митингов имели заранее организованную стратегию.

Протесты в Казахстане начались из-за сильного повышения цен на газ. Власти ввели режим чрезвычайного положения в Казахстане, который будет действовать с 5 по 19 января. Подробнее о ситуации в Казахстане - в прямой трансляции "Первого русского" и специальном разделе телеканала.