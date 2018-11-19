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Где точка кипения: Повторится ли в России болгарский сценарий?

19 ноября 2018, 08:54  •  108 • Политика
Минувшая неделя в Европе охарактеризовалась ростом протестной активности. Сразу в нескольких странах недовольные граждане вышли на улицы, высказывая свои претензии властям. Причины везде свои, где-то прослеживаются общие черты. Царьград задумался, а на каком уровне находится точка кипения у жителей России?
Автор:
Курганов Дмитрий
Почти 300 тысяч жителей Франции приняли участие в массовых протестах 17 ноября. Манифестанты вышли на улицы, показывая, таким образом, неприятие анонсированного правительством увеличения цен на бензин и роста налогов в стране. В результате масштабных акций пострадали более 400 человек, причем состояние 14 из них оценивается как тяжелое. Почти три десятка сотрудников правопорядка и пожарных также получили увечья.
Французы протестуют заранее
Организаторами более чем двух тысяч акций стали как профсоюзы и политические партии, так и сами жители Франции в социальных сетях. Инициаторам протестов не помешало заявление премьер-министра страны Эдуара Филиппа, сделанное им в минувшую среду. Он подчеркнул, что правительство в любом случае не отменит налог на выбросы парниковых газов, и никакие протесты не заставят власти это сделать. Именно введение этого сбора называется одной из главных причин, по которой с 1 января 2019 года цена на бензин во Франции вырастет на 3 евроцента, а дизеля – на 6,5 евроцентов. Всего же рост за последний год превысил 20%.
Причем сами акции нельзя было назвать мирными. Люди перекрывали дороги, зачастую вели себя агрессивно и даже пытались прорваться к президентскому дворцу. Министр иностранных дел Франции Кристофер Кастанер назвал поведение протестующих «идиотским» и заверил, что их обещания и дальше блокировать дороги вряд ли удастся претворить в жизнь.
Кристофер Кастанер. Фото: www.globallookpress.com

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