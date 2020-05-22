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«Где-то осенью, конец октября — ноябрь»: Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

22 мая 2020, 20:50  •  60 • В России
Россия должна быть готова к тому, что осенью 2020 года стране придётся столкнуться со второй волной распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил Владимир Путин. Тем не менее он отметил, что в данный момент ситуация у нас стабилизируется, подчеркнув, что есть позитивная динамика. Глава государства также поручил в ближайшее время подготовить новые рекомендации по мерам выхода из режима ограничений.
 
© Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS
 

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени ещё сегодня живём, нам нужно думать о том, о чём говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, — может быть ещё и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть готовыми и к такому развитию ситуации», — сказал Путин.

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Между тем глава государства также отметил, что в целом по стране ситуация стабилизируется, в частности в Москве и во многих других регионах постепенно снижается суточный прирост выявляемых случаев коронавируса.

«Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она всё-таки есть», — пояснил президент.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время ожидает от правительства доклада с рекомендациями, связанными с преодолением ситуации с коронавирусной инфекцией и дальнейшими шагами по выходу из режима ограничений, введённых из-за пандемии.

«И конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нужно двигаться», — добавил президент.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса в РФ как «уверенное плато». В то же время она отметила, что обстановка всё равно «требует особого внимания и неукоснительного соблюдения всех требований».

Вице-премьер Татьяна Голикова также указала на снижение темпов прироста случаев заражения COVID-19.

«За эти 10 дней такое снижение составило 22,5%. Темп роста в среднесуточном измерении снизился до 3,7% на отрезке этих 10 дней. По состоянию на сегодня он составил 2,8%», — указала она.

По её словам, складывающиеся по коронавирусу тенденции радуют, но «впереди ещё очень-очень много работы». Между тем она подчеркнула, что в мае ожидается серьёзное увеличение показателей смертности.

«Что касается официальных данных по причинам смертности за апрель, то мы их получим 29 мая, как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ», — добавила она.

  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России в общей сложности на данный момент госпитализированы с диагнозом «коронавирусная инфекция» около 110 тыс. человек, при этом всего в стране развёрнуто примерно 160 тыс. коек для больных с COVID-19.

«Количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. Мы в общей сети имеем порядка 108—109 тыс. человек и порядка 2,5 тыс. человек в реанимационных отделениях», — сказал глава Минздрава.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице России «достаточно стабильная и, можно даже сказать, управляемая». Он добавил, что коэффициент заболеваемости в городе снизился до 0,97.

«Ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня можно уже с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов. И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо», — сказал он.

При этом, по его словам, в столице необходимо сохранять достаточно строгие меры по предотвращению распространения болезни, в том числе жёсткие требования к работе предприятий.

«Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, наоборот — позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», — констатировал Собянин.

Напомним, что накануне градоначальник объявил о первом этапе смягчения ограничительных мер в Москве — возобновят работу МФЦ и сервисы каршеринга. Вместе с тем в столице до 31 мая действует режим повышенной готовности. Кроме того, в городе обязательно ношение масок и перчаток вне дома, а для передвижения на автомобиле или общественном транспорте необходимо оформлять цифровые пропуска.

Согласно последним данным, в России общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 326 488, всего излечились 99 825 человек, 3249 пациентов умерли. Лидером по количеству выявленных случаев является Москва — 158 207.

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