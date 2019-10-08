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Где-то мы это видели
08 октября 2019, 19:54 • 139 • Карикатуры
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране разрабатывают "огромное количество" нового оружия, которое "никто не может даже себе представить". В Кремле в ответ на это подчеркнули, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений, потому что уже создала задел на годы вперед в плане технологического превосходства.
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