Где-то мы это видели

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране разрабатывают "огромное количество" нового оружия, которое "никто не может даже себе представить". В Кремле в ответ на это подчеркнули, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений, потому что уже создала задел на годы вперед в плане технологического превосходства.