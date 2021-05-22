Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике

Чтобы избить натовских солдат, нужны три эстонки или два пьяных литовца. В крайнем случае – других солдат НАТО. Так гласит опыт столкновений между воинством альянса и "защищаемыми" ими от агрессивных русских прибалтами. И только дрожь пробегает по паникующему мозгу, стоит представить, что будет, когда они в реальности столкнутся с русскими…

В общем, побили НАТО…

Ну, как побили? Не весь блок и не сильно. Так, немножко помесили возле местного паба в эстонском городе Тапа. Совершенно ни за что!

Дело, говорят, было так. Британские солдаты, защищающие Эстонию от аннексионистских поползновений агрессивной России прямо на старой русской военной базе, вышли в город оттянуться от тягот и лишений военной службы.

В баре коротали время три эстонки. От каких тягот оттягивались они, не сообщается. Но то, что согласно протоколам по итогам встречи они все втроём вступили в драку с британскими джентльменами, говорит о том, что солидарность их носила корпоративный характер.

В ходе завязавшейся между джентльменами и леди дискуссии первые были вынуждены прибегнуть к языку жестов. Эстонский язык весьма сложен для англоговорящих – выучить 14 падежей не каждому под силу. Но неправильно истолковав жест прикосновения кулака к носу эстонки, за землячку вступились присутствовавшие рядом молодые люди. Воспользовавшись опьянением британских солдат предательским русским пивом "Балтика № 9", они избили своих защитников и выкинули вон из паба.

Скорее всего, это были или русские, или русские агенты среди эстонцев. Ведь ещё четыре года назад директор департамента информации Эстонии Микк Марран предупреждал, что драки с участием прибывших в страну британских военных могут быть спровоцированы Москвой. Он вообще был провидец, добрый старина Микки! Полностью предсказал нынешний инцидент:

Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и тому подобное… Конечно, здесь есть некая российская подоплёка.

Где-то захихикали Петров и Боширов.

Кстати, эстонская полиция внимательно пересмотрела кадры с камер наблюдения? Не сидели ли они где-нибудь в тёмном уголке, злобно тряся миксер с раствором "Новичка" на случай, если у эстонских леди не получится навалять британским джентльменам?

Но на сей раз просчитались коварные агенты ГРУ! Три эстонки при помощи неизвестного числа местных доброхотов на пинках вынесли британских вояк из паба. Не помогли бойцам хвалебные истории о другой драке, что произошла у них в своём кругу. Не впечатлились эстонцы – проклятый языковой барьер помешал. Людям с четырнадцатью падежами тоже нелегко понять людей, объясняющихся на всего трёх падежах…

История боевых побед

Давайте попробуем восстановить справедливость. Три эстонки – не единственная угроза, с которой приходилось сражаться воинам НАТО ради защиты демократии от русской агрессии.

Вот, скажем, в 2016 году, опять же британцев, – тоже побили! Правда, в Латвии. И не эстонские леди. Какие-то другие русские агенты. С семью падежами в языке. Опять же законно выпивших после военных учений защитников западных ценностей местные аборигены нагло не пускали в ночной клуб. И это была абсолютно недружественная беспардонная выходка! Ведь если британец в состоянии рваться в ночной клуб, значит, он всего лишь выпивши, а не напившись, что действительно порицаемо благородными джентльменами. Но трёхвековая русская оккупация негативно сказалась и на латышском морали: местные охранники сочли англичан пьяными мертвецки и до леди, порхавших в том ночном клубе, не допустили. Честь джентльмена потребовала удовлетворения и…

Словом, британцев опять пошло побили. И, что самое подлое, – мерзко протрезвили. Электрошокерами.

А в апреле 2018 года в Риге трёх британских офицеров и вовсе газами травили. Перцовыми. Из баллончиков. Во время драки с… полицией. Да что пьяному перцовый баллончик! Только пьянее стал.

А в Литве, в Клайпеде, практически аналогичная история случилась год спустя с чешскими военными. Литовцы – ребята вообще суровые, на кулаки быстрые, малоцивилизованные. Падежами мериться не стали, а сразу надавали в… Ну, когда все протрезвели, в протоколах это было обозначено как "лицо".

Там же, в Литве, в городке Рукла пришлось госпитализировать немца. Тут даже подсчёта падежей не потребовалось – и с той, и с другой стороны по четыре их было. Ибо немца ухайдакал немец же. Что не поделили – не сообщается. Но те, кто близко знаком с немецкой культурой, только головами качают: немцы – мастера в словесных выяснениях отношений, где строят чудесные трёхэтажные конструкции из "свинских собак" и "собачьих свиней"; но чтобы до рукоприкладства дойти – это даже для в дым пьяного немца экстраординарный поступок.

Скорее всего, один из них был переодетый Боширов. Или Петров. Их в НАТО всё время путают…

Там же, в Литве, избили ещё четверых немцев. Те по-своему обозвали тамошний город Йонава – Янау. Взыграла древняя тевтонская гордость – когда-то эту землю немецкий орден цивилизовал. Или, может, литовская национальная память себя явила – не слишком-то древние литовцы оцивилизовываться желали. В чём, надо признать, и преуспели. Ага, в обоих смыслах. В одном – немцев тогда побили. Теперь, значит, повторили…

Госпитализировали немцев…

И голландцев – тоже били. Тех, правда, за дело. Да мало ли, что ты экономный – мы не глупее, небось! В своих ресторанах прижимистость показывай, а у нас в Литве не смей над счётом чахнуть!

В Вентспилсе в мае 2014 года во время учений НАТО произошло аж несколько драк между моряками альянса и местными аборигенами. Опять же голландца в "трёхсотые" определили – с переломами лицевой кости и основания черепа. Госпитализирован.

Наказали кого-то?

Впрочем, нельзя сказать, что в этих столкновениях жабы всегда побеждали гадюк. В Риге британцы местному парню нос сломали. И смылись от следствия в свою Британию. В Клайпеде литовской американцы аж флаг местного государства сорвали – и аж со здания прокуратуры. И надругались над ним. Ну надо было солдатикам нужду малую куда-то справить! Не на мостовую же или на угол дома – некультурно же! Невместно им, носителям передовой западной культуры, вести себя ровно варварам. А памятника национального, как в Риге, где на символизирующую Латвию даму с тремя звёздами в руках помочиться у солдат НАТО считается обязательным пунктом увольнения в город, – нет такого в Клайпеде! Разве что на скульптуру Антанаса Пошки – так неизвестно, кто такой. Вдруг это было бы унизительно для чести воина США и НАТО?

А вот на крыше машины попрыгать – это по-американски. Во всяком случае, в Риге. И во всяком случае, возле "Дома Москвы". Ну надо же как-то показать презрение к Боширову! А что это такси местного латыша – не лезь, абориген, не видишь, что ли, мы тут русским их место указываем!

А как же! Ну. За исключением тех, кого электрошокерами в трезвое состояние привели, остальных наказали с беспримерной жестокостью. Лишили счастья пребывания на земле великих прибалтийских народов. Кого и задерживали – отпустили с просьбой к командованию местным контингентом НАТО отправить провинившихся военнослужащих на родину. Один только избежал этой суровой, но справедливой кары – тот, который нос рижанину сломал. Тот сам успел уехать.

Впрочем, будем справедливы. Закон законом, но боевое братство НАТО – выше него. Даже если это боевое братство жабы и гадюки…