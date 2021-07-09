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«Где-то эти случаи единичны»: в Роспотребнадзоре рассказали о минимальном количестве повторно заболевающих COVID-19

09 июля 2021, 01:35  •  45 • В России
В Роспотребнадзоре рассказали, что количество случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией составляет примерно 1%. Глава ведомства Анна Попова также заявила, что количество заболевших COVID-19 после полного курса вакцинации достигает 0,7% от общего числа привитых. Она подчеркнула, что прошедшие вакцинацию болеют бессимптомно, вероятность проявления заболевания в их случае минимальна. Тем временем в Минздраве РФ заявили, что готовы к обсуждению взаимного признания сертификатов о вакцинации с Евросоюзом. Ранее европейские дипломаты подтвердили отправку соответствующего предложения российской стороне.
 
AFP © DIMITAR DILKOFF
 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество повторных случаев заражения коронавирусом в России не превышает 1%. По её словам, в случае предположительных повторных случаев заболевания COVID-19 следует тщательно разобраться с постановкой диагноза.

«Но в любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше. Где-то эти случаи единичны. В каких-то регионах их почему-то чуть больше», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, прошедшие полную вакцинацию россияне заразились коронавирусом только в 0,7% случаев исходя из общего числа привитых.

«После двух инъекций вакцины, то есть после полного курса и после второго компонента, люди с таким статусом заболевают в 0,7% случаев от общего количества привитых», — пояснила она.

По словам Поповой, все привитые в России болеют бессимптомно, вероятность возникновения симптомов возможна у двух человек на 300 привитых. Отмечается, что все три представленные в России вакцины дают сопоставимый эффект.

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Как отметила глава Роспотребнадзора, «люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях». Она уточнила, что заразившихся после первой дозы вакцины оказывается больше, поскольку у них не успел сформироваться иммунитет.

Оценивая ситуацию с коронавирусом в России, Попова высказала мнение, что необходимости вводить в стране локдаун нет. По её словам, существующие ограничительные меры и вакцинация работают.

«Сегодня такой необходимости нет. И её не будет абсолютно точно, если мы привьёмся», — сказала Попова.

Напомним, что в России за предшествующие сутки было выявлено 24 818 новых случаев заболевания коронвирусной инфекцией. По приросту новых заболевших лидировали Москва (6040), Московская область (2581) и Санкт-Петербург (1937). В общей сложности в РФ с начала пандемии было зафиксировано 5 707 452 случая заболевания COVID-19.

Взаимное признание сертификатов о вакцинации России и ЕС


Минздрав России получил письмо Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и готов к его обсуждению.

«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», — приводит ТАСС слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов. Дипломат заявил, что «необходимо найти решение».

Он рассказал, что «в ЕС есть цифровой сертификат, который позволяет гражданам свободно путешествовать внутри союза». Наряду с этим Эдерер сообщил о действии закона, который предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными сертификатами».

«В этом духе мы обращались в Министерство здравоохранения России и предложили обсудить, заинтересована ли Россия в таком процессе», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Эдерер отверг заявления о том, что признание Евросоюзом вакцин не должно быть политизировано. По его словам, речь идёт о технической работе.

При этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон ранее заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае. Он отметил, что в ЕС и Франции и в ряде других стран признаны всего четыре препарата.

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Французский дипломат выразил мнение, что во Франции должен быть разрешён доступ к препаратам, «в действенности которых уверены».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если на пути к её регистрации будут убраны искусственные препятствия.

«Понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник V», работа в этом направлении продолжается», — сказал Песков.

Он отметил, что это кропотливая и сложная работа.

«Но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения — будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, — то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана», — добавил пресс-секретарь.

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