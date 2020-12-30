Где США нанесут удар: Военный эксперт предсказал первый приказ Байдена

США намеренно обостряют ситуацию в ирано-иракском регионе, что может говорить о подготовке к авиаудару по ядерным объектам Ирана. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Речь идёт о появлении в небе над Ираком самолёта-разведчика RC-135W, самолёта-ретранслятора E-11 BACN и шести летающих. Военный эксперт отчётливо видит в этом подготовку к военной операции.

По мнению Юрия Кнутова, события могут пойти по двум сценариям. Согласно первому уходящая администрация президента США Дональда Трампа отдаст приказ ударить по ядерным объектам Ирана в качестве "прощального салюта". Второй вариант предполагает, что приказ бомбить Иран отдаст администрация Джо Байдена сразу после его инаугурации, чтобы показать свой решительный настрой.

В любом случае Тегерану следует держать свои войска ПВО и ВВС в повышенной боевой готовности,

- сказал Юрий Кнутов в беседе с Nation News.

Также военный эксперт не стал сбрасывать со счетов вероятность провокации против Сирии, которую американцы могут устроить в кооперации с военными Израиля. Это будет также играть на руку новой администрации Байдена, считает Юрий Кнутов.

Израиль наносит авиаудар, Дамаск сбивает самолёт над Ливаном. США якобы заступаются за Израиль и наносят удар по объектам сирийской армии и иранским добровольцам. Байдену нужна демонстрация своей силы и решительности,

- набросал примерный сценарий военный эксперт.