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Где США нанесут удар: Военный эксперт предсказал первый приказ Байдена
30 декабря 2020, 11:25 • 59 • Политика
Кнутов не исключил приказа Байдена нанести удар по Ирану сразу после инаугурации. Также военный эксперт не исключает провокации в Сирии. Следует держать свои войска ПВО и ВВС в повышенной боевой готовности", - рекомендует специалист.
США намеренно обостряют ситуацию в ирано-иракском регионе, что может говорить о подготовке к авиаудару по ядерным объектам Ирана. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Речь идёт о появлении в небе над Ираком самолёта-разведчика RC-135W, самолёта-ретранслятора E-11 BACN и шести летающих. Военный эксперт отчётливо видит в этом подготовку к военной операции.
По мнению Юрия Кнутова, события могут пойти по двум сценариям. Согласно первому уходящая администрация президента США Дональда Трампа отдаст приказ ударить по ядерным объектам Ирана в качестве "прощального салюта". Второй вариант предполагает, что приказ бомбить Иран отдаст администрация Джо Байдена сразу после его инаугурации, чтобы показать свой решительный настрой.
- сказал Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Также военный эксперт не стал сбрасывать со счетов вероятность провокации против Сирии, которую американцы могут устроить в кооперации с военными Израиля. Это будет также играть на руку новой администрации Байдена, считает Юрий Кнутов.
Израиль наносит авиаудар, Дамаск сбивает самолёт над Ливаном. США якобы заступаются за Израиль и наносят удар по объектам сирийской армии и иранским добровольцам. Байдену нужна демонстрация своей силы и решительности,
- набросал примерный сценарий военный эксперт.
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