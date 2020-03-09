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Где спрятана "тайная комната русского мира"? На Украине угрожают сжечь русскоязычный лицей

09 марта 2020, 21:35  •  78 • В мире
Во Львове поступают угрозы учителям и учащимся русскоязычного лицея. Националисты устраивают акции и призывают сжечь учебное заведение, где набирают и русскоязычные классы. Директор лицея рассказала, что такие угрозы поступают периодически, а радикалы время от времени ищут "тайную комнату русского мира".

Угрозы школьникам

Во Львове опасаются за судьбу лицея № 45, где набирают русскоязычные классы. Националисты устроили травлю в соцсетях, пишут угрозы учащимся и педагогам. Они напоминают про Бандеру и угрожают сжечь учебное заведение.
При этом в лицее подчеркивают, что не нарушают законодательство Украины. Однако националисты не хотят слушать доводы второй стороны. Директор Наталья Мельник рассказала порталу "Страна", что такие ситуации возникают периодически. Лицей угрожают "сжечь" и "расстрелять". Также националисты ищут некую "тайную комнату русского мира". Они убеждены, что лицей пропагандирует русские ценности. В учебном заведении был музей Пушкина, который после протестов закрыли, но также есть "шекспировский кабинет"и собрание "пысанок со всего мира", - заявила Мельник.
"Во Львове националисты призвали сжечь лицей. Причина - там смеют преподавать на русском языке. Львовский лицей № 45 является крупнейшим русскоязычным лицеем на западе Украины. В нём учится больше тысячи школьников. Будет ли мразям что-либо за призыв сжечь школу с детьми – вопрос скорее риторический", - прокомментировали в Telegram-канале "Выпускайте Кракена".

Травля за песню

До этого на Украине произошла ещё одна история с националистами. Они устроили настоящую травлю 12-летнему сироте Максиму Ткачуку, который победил в конкурсе с советской "Смуглянкой". На песенном конкурсе в Лондоне ребёнок одержал победу, но получил от соотечественников только оскорбления.
Напомним, Максим поучаствовал в конкурсе Stars of the Albion, посвящённом 75-летию победы во Второй мировой войне, и привёз в родную Волынь первое место сразу в трёх номинациях. Мальчик из села Турийск исполнил советскую "Смуглянку", выступив при этом в костюме, стилизованном под форму Красной армии, а также композицию "Синяя вечность" Муслима Магомаева и Souvenirs Демиса Руссоса. Однако на Украине таланты ребёнка не оценили. На него ополчились сначала националисты, а потом к ним присоединились и некоторые СМИ.
Зато Максима поддержали обычные люди. Они запустили флешмоб, на котором поют "Смуглянку" и высказывают слова поддержки Максиму. Первое видео появилось на YouTube в субботу, 7 марта.
"Не обращай внимания на тех неадекватных нездоровых людей, которые тебе грозят. Они просто неудачники. И бесполезные для нашего общества люди. Мы с тобой!" - поддержали подростка жители Украины.
Кроме того, эти история вызвала гнев и недоумение у депутата Госдумы Натальи Поклонской. Ведь талантливым парнем, который, заняв первое место, прославил свою страну Украину, надо было гордиться, однако всё получилось наоборот, ведь паренёк спел "неправильную песню" - и "людоеды опять вылезли из своих пещер". По её словам, всем надо поучиться ещё той выдержанной реакции, которую показал мальчик в ответ на травлю.
По словам Поклонской, Украина только и держится на таких людях, как Максим, а он - "самый лучший", уверена депутат.
"У каждого есть своё мнение. Пусть говорят. Я бы спросил: зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, ещё не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю", - прокомментировал сам Максим.

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