Где самое вакцинированное место на Земле?

Территория-полигон

Наиболее вакцинированными странами (данные на 22 ноября) считаются (в скобках – доля полностью вакцинированных в общей численности населения, %): Португалия (87,89); ОАЭ (87,83); Чили (82,41); Испания (80,26).

Однако это большие страны. А есть еще мелкие юрисдикции, где численность населения исчисляется тысячами, а не миллионами жителей. Среди них Гибралтар – британская заморская территория на Пиренеях, граничащая с Испанией. Площадь этой территории – 6,8 кв.км, численность населения – 33,7 тыс. человек (2020 г.).

Гибралтар известен многовековой историей, но сегодня он известен ещё и тем, что стал самой вакцинированной территорией на планете. В марте 2021 года в Гибралтаре был полностью завершён процесс прививок от COVID-19. Все 100 процентов населения получили две дозы препарата Pfizer / BioNTech. По состоянию на 22 ноября жители юрисдикции получили в общей сложности 96 тысяч доз вакцины (без малого по три дозы на человека). Гибралтар – это также территория статистического парадокса: количество полностью вакцинированных здесь составляет 118,23%; учитываются не только жители Гибралтара, но и испанцы, которые каждый день ездят сюда на работу из соседнего государства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) весной прочила, что Гибралтар может стать первой на Земле территорией, полностью свободной от COVID-19. Кто-то в шутку назвал Гибралтар первым «вирусным офшором» на нашей планете. Со времени, когда Гибралтар вышел на 100-процентный уровень вакцинации, идёт уже девятый месяц.

Что мы видим сегодня? С начала «пандемии» по середину ноября в Гибралтаре было зарегистрировано в общей сложности 6509 случаев заболевания коронавирусом и 98 случаев смерти. В абсолютном выражении скромные показатели, но в относительном – очень заметные. В расчёте на 100 тыс. жителей показатель смертности в Гибралтаре составляет около 300 человек. А в США – примерно 240 (при этом считается, что в США один из самых высоких относительных показателей смертности в мире).

За неделю с 16 по 23 ноября число заболевших ковидом в Гибралтаре составило 384 человека. Неделей раньше этот показатель равнялся 396. Если использовать общепринятый относительный показатель численности заболевших в расчете на 1 миллион жителей, то мы получим для Гибралтара значение в неделю, равное 11.402 человек. Это самое высокое значение в Европе. Для сравнения приведу значения относительного уровня числа заболевших в расчете на 1 млн. жителей по некоторым другим европейским странам:

Австрия – 10.892

Словения – 10.634

Чехия – 9.986

Словакия – 9.379

Бельгия – 9.089

То есть Гибралтар опережает всех. На протяжении последних двух месяцев были недели, когда у Гибралтара относительный показатель заболевших приближался к 14.000. Для сравнения: в Италии значение показателя за ту же неделю составило 1.106; в Белоруссии – 1.339; в Испании – 846; в Швеции – 734. Между прочим, в Швеции численность полностью вакцинированных составляет 68,64% (достаточно средний показатель по Европе). А в Белоруссии – лишь 25,68% (один из самых низких).

Приведенные цифры невольно подводят к выводу, что уровень вакцинации населения страны не является фактором, способствующим снижению уровня заболеваемости от коронавируса. Можно даже выдвинуть версию об обратной зависимости между уровнем вакцинирования и уровнем заболеваемости. По крайней мере, цифры по Гибралтару подталкивают к такой версии.

В Гибралтаре есть свой министр здравоохранения Саманта Сакраменто (Samantha Sacramento). Она на днях заявила: «Резкое увеличение числа людей с положительным результатом на COVID-19 в последние дни является ярким напоминанием о том, что вирус по-прежнему широко распространен в нашем сообществе и что мы все обязаны принять все разумные меры предосторожности, чтобы защитить себя и наших близких». Отметим ещё раз: несмотря на завершенную 8 месяцев назад полную вакцинацию населения, вирус никуда не ушёл и надо принимать «разумные меры предосторожности». Получается, что «старую нормальность» не вернешь. Надо привыкать к «новой нормальности»: носить маски, сохранять дистанцирование, проверять себя регулярно с помощью ПЦР-тестов и т.п.

Если говорить о переходе к «новой нормальности» в Гибралтаре, то это, например, восстановление в ноябре требования ношения масок в помещениях и в общественном транспорте. Правительство Гибралтара рекомендовало также гражданам отказаться от привычных планов, связанных с рождественскими каникулами. В официальном сообщении говорится: «Мы настоятельно не рекомендуем проводить какие-либо крупные неформальные общественные мероприятия, вечеринки или приемы в течение как минимум следующих четырех недель».

Единственное, что может не потребоваться Гибралтару, – введение QR-кодов. Ведь в других странах и юрисдикциях эти QR-коды являются своеобразным инструментом разделения общества на две части: вакцинированных и невакцинированных. В Гибралтаре такого деления быть не может, там вакцинированы все.

Весьма неприятным для жителей Гибралтара стало заявление компании Pfizer (препаратом которой прививали людей), что эффект прививки сохраняется примерно пять месяцев. Для подавляющей части жителей срок после второго укола уже превысил полгода. И, кажется, жители Гибралтара начинают сознавать, что им придется переходить на регулярное иглоукалывание. Многие уже укололись в третий раз (на конец ноября более трети жителей), не за горами четвертый укол. Г-жа Сакраменто прямо заявила, что правительство имеет достаточное количество бустерных доз для того, чтобы сделать третий укол всем гражданам старше 40 лет и людям с ослабленным иммунитетом.

Получается, Гибралтар – ещё более показательный испытательный полигон в борьбе с «пандемией», чем Израиль. Что, как известно, также не спасло людей от заразы. В Израиле почти половина населения (общая численность 9,2 млн. человек.) получила третью дозу вакцины (все того же препарата Pfizer / BioNTech). Власти Израиля, как ожидается, в ближайшее время объявят о «целесообразности» (или «необходимости») четвертой дозы, но Гибралтар в гонке вакцинаций может опередить Израиль с четвертой дозой.

Видимо, опыт Гибралтара (а также Израиля) стал основанием для следующего признания главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, которое он сделал 12 ноября: «Вакцины не заменяют необходимости в других мерах предосторожности. Вакцины снижают риск госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти. Но они не предотвращают передачу заболевания полностью... Ни одна страна не может с помощью одной лишь вакцинации выйти из пандемии».