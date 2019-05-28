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Где рванет? Наиболее вероятные сценарии кризисов в России

28 мая 2019, 23:39  •  78 • Политика
За последний год в России обкатались сразу несколько сценариев внутриполитических кризисов. Шиес, Ингушетия, Екатеринбург – лишь часть списка возможных схем развития конфликтов
Автор:
Афанасьев Андрей
За последний год в России прибавилось очагов внутриполитической нестабильности. Начиная с прошлого лета эксперты самой разной политической направленности утверждали, что в ближайшее время по целому ряду причин в стране значительно возрастёт количество горячих точек. Давайте вместе разберём основные варианты сценариев, при которых ситуация может выйти из-под контроля или балансирует на грани острого конфликта.
Во-первых, это экологические протесты. Ситуация в Архангельской области тлеет не первый месяц. В интернете появилось свежее видео, на котором активисты продолжают препятствовать проведению строительных и разгрузочных работ. Причина вполне простая: люди не хотят видеть огромную свалку рядом со своими домами. И имеют на это право, согласитесь.
Фото: Алексей Липницкий/ТАСС
Другая тема, набравшая обороты в последние годы, – невыплата заработной платы на предприятиях. Раньше казалось, что такие случаи – скорее исключение, чем правило, но после того как несколько месяцев назад сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» объявили голодовку, пока задолженность по зарплатам не будет погашена, стало понятно, что проблема носит системный характер по всей стране, и даже столица от неё не застрахована.
Опять-таки сложно не согласиться с людьми или упрекнуть их в том, что они «раскачивают лодку». Тут самые обычные граждане отстаивают свои законные права. На данный момент ситуация разрешилась, но в целом можно с уверенностью сказать, что продолжительные задержки выплаты заработной платы – серьёзная причина для людей выйти на улицу.
Есть среди возможных угроз внутриполитической стабильности и сугубо региональные сценарии. Например, события в Ингушетии. Конфликт между элитными группировками вышел на поверхность после инициативы по оформлению границы между Ингушетией и Чечнёй.
После этого протестные группы используют любой повод для того, чтобы выступить против местных властей. Были также и столкновения в Кабардино-Балкарии, о которых тоже не стоит забывать. На данный момент конфликт не в острой фазе, но стоит немного ослабнуть иммунитету в государственном организме, как противоречия снова начнут разрывать страну изнутри.
Наконец, ситуация в Екатеринбурге. Там фаза «мягкого» протеста довольно резко перешла к более жёсткому сценарию.
Фото: Anton Basanayev/AP/ТАСС
Ситуацию пришлось гасить из центра, многие сейчас говорят о том, что ситуация эта «выстрелила» не столько из-за строительства храма, которое было катализатором, а в целом по сумме накопленных противоречий внутри элит и между народом и местными властями.
Как бы то ни было, во всех этих случаях мы наблюдаем примерно одно и то же. Ряд ошибок со стороны властей разного уровня, умелое использование медийных технологий различными заинтересованными группами, и вот – конфликт готов, обсуждается в СМИ и социальных сетях, привлекает внимание на международной арене и требует вмешательства с самого верха.
Тут есть несколько принципиально важных моментов. Во-первых, местные элиты не должны играть на противоречиях для достижения своих целей. Во-вторых, внутренние противоречия не должны подогреваться с помощью инструментов воздействия извне: НКО, зарубежных СМИ и так далее. Это уже сфера интересов компетентных органов.
Мирный протест нужен, в первую очередь, для того, чтобы власти, зачастую плохо слышащие и видящие народ, всё-таки обратили внимание на существующие проблемы. Иначе найдутся те, кто мирный и социальный конфликт очень быстро переведут именно в политическую или даже противозаконную плоскость. Сигналы о том, что власти слышат только тех, кто нарушает закон, уже поступали. Их больше не должно поступать. Проблемы нужно решать исключительно в законном русле.

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