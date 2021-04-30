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Где россияне могут получить визы в США - эксперты

30 апреля 2021, 17:45  •  90 • Политика
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Нынешние отношения между нашими странами находятся в "низшей точке", но еще не достигли дна
Несмотря на введенные сегодня посольством США в Москве ограничения, у россиян остается несколько вариантов для получения виз в Соединенные Штаты. О них рассказал профессор МГУ, президент Американского университета в столице РФ Эдуард Лозанский.
"На территории России за визами можно обратиться в консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке. Кроме того, россияне могут оформить визы в США в любых других странах, куда сейчас можно доехать. Например, в Прибалтике", – цитирует издание НСН эксперта.
Он подтвердил тот факт, что ему как американскому гражданину сегодня утром пришло уведомление, в котором гражданам США, у которых истекают визы, рекомендовано покинуть пределы нашей страны до 15 июня.
"Тем, кто очень хочет остаться, – это касается бизнеса, семей, смешанных браков, – нужно обратиться в МВД с расчетом на то, что это ведомство сможет продлить визу и чем-то помочь американцам. Так что пока это не совсем глухая стена", – заметил Лозанский.
Профессор подчеркнул, что нынешние отношения между РФ и США находятся в "низшей точке", однако они еще не достигли дна.
В свою очередь, президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров сообщил, что наши граждане и раньше предпочитали оформлять визы в Штаты не в Москве, а за рубежом, например, в Грузии или Польше. В столице же это давно большая проблема, указал он.
Специалист отметил, что российские туристы практически не посещают Америку, поэтому новые ограничения почти не коснутся отечественной туротрасли.
Ранее в пятницу, 30 апреля, посольство США в Москве объявило о сокращении штата сотрудников консульства на 75%, а также о прекращении с 12 мая выдачи гражданам РФ любых неиммиграционных виз, кроме дипломатических.
Комментируя эту новость американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла посетовал, что дипломатическое противоборство Москвы и Вашингтона может погрузить наши страны во времена холодной войны. Тогда мы вообще придет к выездным визам.

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