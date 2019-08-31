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Где разорвало ствол индийского танка T-90

31 августа 2019, 21:54  •  191 • Аналитика
Всё началось с комментария под статьей "Ствол танка Т-90 разорвало во время стрельб в Индии".

Вариантов пришло в голову только три.




1. Дефект ствола.

Насколько мне известно ствол всё же российского производства. Дефект не то чтобы исключен, но исчезающе маловероятен.

2. Постороннее тело в канале ствола.

Наиболее вероятная версия. Замечание о том, что разрыв произошел при выходе из канала ствола как раз в пользу этой версии. Черпанули чего стволом перед выстрелом и всё равно бахнули.


3. Некачественные боеприпасы.

Боеприпас традиционно раздельный. Т.е. отдельно снаряд и метательный заряд.

Метательный заряд вряд-ли мог стать непосредственной причиной поскольку основное своё действие он производит в казенной части и далее по мере движения снаряда по каналу ствола и увеличению его скорости давление пороховых газов снижается, а с момента выстрела, т.е. отделения снаряда от канала ствола и вовсе быстро уравнивается с атмосферным.

Если огонь велся боевыми снарядами, что на полигоне возможно, то теоретически можно говорить о вероятности подрыва ВВ до момента отделения снаряда от канала ствола. Но только теоретически. Практически этому препятствует и взрыватель оснащенный механизмом т.н. дальнего взвода. Он обеспечивает задержку приведения взрывателя в боевое положение для того, чтобы выстреливаемый снаряд мог удалиться от орудия на достаточное расстояние. Иначе если снаряд попадет в слишком близко стоящий объект, то само орудие (танк) и его расчет (экипаж) могут подвергнуться поражающему воздействию собственного снаряда. Т.о. версия с разорвавшимся снарядом также исчезающе мала при условии, что снаряды качественные. Но если нет, или если были, к примеру, применены нештатные боеприпасы, взрыватель собственной конструкции и т.д., то исключать эту версию полностью нельзя.

4. Комбинации версий 1,2,3, но не случайные, а как преднамеренная диверсия. Это, конечно, попахивает теорией заговоров, но и её исключать нельзя.

...о судьбе экипажа при этом не сообщается.


Немного поискав в индийской прессе нашел сообщение о том, что в результате big bang (большого бабаха) никто не пострадал. Т.е. жертв и пострадавших нет.


А теперь внимание!

В статье указывается местоположение где произошел инцидент.

Похранский полигон, расположенный в 45 км к северо-западу от города Похран и в 4 км к северу от села Хетолай в Джайсалмере.

По привычке решил глянуть на это место, чтобы проверить наиболее вероятную, по моему мнению, версию с "черпанули земли стволом". Ну типа насколько же там пересеченная местность. И... о ужас! В указанном месте, а именно в 4-х км к северу от селения Khetolai, находится ни что иное как Indian Nuclear Test Site. Т.е. Индийский ядерный полигон. Вот так-то!

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Местоположение на гугл картах.







Для справки. ПОЛИГОН ПОКХАРАН, ИНДИЯ


Год появления: 1974.

Первые ядерные испытания в Индии прошли в 1974 году, на полигоне Покхаран. Расположен он на территории густонаселенного штата Раджастан, с момента основания полигон является серьезной угрозой для местных жителей. Во многом формированию полигона поспособствовал многолетний военный конфликт с Пакистаном. В 1998 году на полигоне Покхаран была проведена самая крупная серия, здесь взорвали пять ядерных снарядов. В настоящее время полигон является охраняемой закрытой территорией, взрывы на его территории больше не проводят, но используют для других испытаний.

Здесь военные отрабатывают технику бомбометания, а также различные приемы использования ядерного оружия. Важно отметить, что Индия является одним из немногих государств в мире, располагающих ядерной триадой. В распоряжении этой страны есть все возможные средства для доставки ядерных бомб: самолеты, специальные подводные лодки, а также баллистические системы. Как и многие другие полигоны мира, Покхаран до настоящего времени остается максимально засекреченным. Многим передовым странам получать информацию о нем помогают исключительно снимки с космических спутников.

В 2000 году были обнародованы снимки, полученные со спутника IKONOS-2. На этих снимках видны участки проседания почвы, которое имело место после проведения очередной серии испытаний. Еще на снимках различимы постройки, которые могли служить входом в подземные туннели. На этом полигоне произошло испытание самого мощного в истории Индии ядерного снаряда, по оценкам экспертов, его мощность составляла не менее 20 кт, а некоторые исследователи утверждают, что мощность взрыва была не менее 30 кт.

Так что всё может оказаться не так-то просто как кажется на первый взгляд.



А что если индийцы пытаются запихнуть в 125-мм снаряд ядерный боеприпас и при испытаниях прототипа возникла нештатная ситуация?
Shuttle

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