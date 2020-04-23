Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
Главная / В мире

Где "нулевой пациент"? В американской разведке сделали сенсационное заявление о коронавирусе

23 апреля 2020, 21:10  •  328 • В мире
Помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований Госдепа, сделала сенсационное заявление о происхождении коронавируса. По её уверениям, в INR якобы не знают об искусственном происхождении вируса, а также о том, где находится "нулевой пациент".
О происхождении коронавируса ходит много версий, как и о том, где находится "нулевой пациент". Всемирная организация здравоохранения придерживается мнения, что возник он естественным путём. Однако многие эксперты сходятся на противоположной версии - COVID-19 создан искусственно.
Те, кто придерживается последней версии, считают коронавирус разновидностью биологического оружия и недвусмысленно указывают на то, что замешаны в этом американцы. Есть эксперты, которые даже указывают лабораторию, где могли вывести этот вирус.
Но американская разведка внезапно удивила сенсационным заявлением о коронавирусе. Помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа, огорошила участников видеоконференции, которую проводила неправительственная организация "Альянс разведки и национальной безопасности".
Маккарти, высказывая позицию ведомства, заявила, что "на данном этапе нет свидетельств того, что он (коронавирус. - Ред.) генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию".
Отвечая на вопрос о возможном происхождении COVID-19, она призналась, что в INR якобы не знают, где находится "нулевой пациент" и откуда пошёл вирус. И даже допустила, что об этом никогда и не узнают.
"Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем", - цитирует ТАСС слова Маккарти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



328
Источник
Похожие новости
23 апреля 2020, 03:10
"Тонны мешков с телами, тонны людей с маркировкой COVID-19": Работницы похоронного бюро о "шоу ужасов" в США
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
23 апреля 2020, 13:10
О членстве в Европейском союзе бывшие советские республики могут забыть
23 апреля 2020, 07:10
"Просто зайчик": Гаспарян рассказал, как в ООН пытаются заработать на коронавирусе
23 апреля 2020, 13:10
Маршал Конев стал разменной монетой: Le Monde напомнило о глумлении мэра Праги
23 апреля 2020, 08:05
Повторение пройденного: как новый доклад комитета сената США о «вмешательстве» России может повлиять на выборы 2020 года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2020, 10:10
США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
22 апреля 2020, 07:10
В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгрессом"?
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы
20 апреля 2020, 23:05
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работать с коронавирусными больными
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.