|
Где "нулевой пациент"? В американской разведке сделали сенсационное заявление о коронавирусе
23 апреля 2020, 21:10 • 328 • В мире
Помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований Госдепа, сделала сенсационное заявление о происхождении коронавируса. По её уверениям, в INR якобы не знают об искусственном происхождении вируса, а также о том, где находится "нулевой пациент".
О происхождении коронавируса ходит много версий, как и о том, где находится "нулевой пациент". Всемирная организация здравоохранения придерживается мнения, что возник он естественным путём. Однако многие эксперты сходятся на противоположной версии - COVID-19 создан искусственно.
Те, кто придерживается последней версии, считают коронавирус разновидностью биологического оружия и недвусмысленно указывают на то, что замешаны в этом американцы. Есть эксперты, которые даже указывают лабораторию, где могли вывести этот вирус.
Но американская разведка внезапно удивила сенсационным заявлением о коронавирусе. Помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа, огорошила участников видеоконференции, которую проводила неправительственная организация "Альянс разведки и национальной безопасности".
Маккарти, высказывая позицию ведомства, заявила, что "на данном этапе нет свидетельств того, что он (коронавирус. - Ред.) генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию".
Отвечая на вопрос о возможном происхождении COVID-19, она призналась, что в INR якобы не знают, где находится "нулевой пациент" и откуда пошёл вирус. И даже допустила, что об этом никогда и не узнают.
"Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем", - цитирует ТАСС слова Маккарти.
328
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 апреля 2020, 10:10
|
17 апреля 2020, 22:10
|
21 апреля 2020, 09:10
|
21 апреля 2020, 05:10
|
22 апреля 2020, 07:10
|
21 апреля 2020, 00:10
|
20 апреля 2020, 23:05