Где "нулевой пациент"? В американской разведке сделали сенсационное заявление о коронавирусе

О происхождении коронавируса ходит много версий, как и о том, где находится "нулевой пациент". Всемирная организация здравоохранения придерживается мнения, что возник он естественным путём. Однако многие эксперты сходятся на противоположной версии - COVID-19 создан искусственно.

Те, кто придерживается последней версии, считают коронавирус разновидностью биологического оружия и недвусмысленно указывают на то, что замешаны в этом американцы. Есть эксперты, которые даже указывают лабораторию, где могли вывести этот вирус.

Но американская разведка внезапно удивила сенсационным заявлением о коронавирусе. Помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая Бюро разведки и исследований (INR) Госдепа, огорошила участников видеоконференции, которую проводила неправительственная организация "Альянс разведки и национальной безопасности".

Маккарти, высказывая позицию ведомства, заявила, что "на данном этапе нет свидетельств того, что он (коронавирус. - Ред.) генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию".

Отвечая на вопрос о возможном происхождении COVID-19, она призналась, что в INR якобы не знают, где находится "нулевой пациент" и откуда пошёл вирус. И даже допустила, что об этом никогда и не узнают.

"Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем", - цитирует ТАСС слова Маккарти.