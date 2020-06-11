Где Путина не будет в День России: Песков раскрыл график президента на 12 июня

12 июня вся страна отмечает День России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл график главы государства на этот день.

Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин в 13:00 примет участие в торжествах, запланированных на Поклонной горе. Там будет проходить вручение медалей Героев труда, а также церемония подъёма государственного флага России.

Это будет первое публичное мероприятие в июне, на котором ожидается присутствие российского лидера.

А вот на праздничном концерте на Красной площади Владимир Путин присутствовать не будет.