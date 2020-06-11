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Где Путина не будет в День России: Песков раскрыл график президента на 12 июня

11 июня 2020, 19:00  •  89 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл график главы государства на 12 июня и рассказал о том, что в День России Владимира Путина на торжественном концерте на Красной площади не будет.
12 июня вся страна отмечает День России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл график главы государства на этот день.
Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин в 13:00 примет участие в торжествах, запланированных на Поклонной горе. Там будет проходить вручение медалей Героев труда, а также церемония подъёма государственного флага России.
Это будет первое публичное мероприятие в июне, на котором ожидается присутствие российского лидера.
А вот на праздничном концерте на Красной площади Владимир Путин присутствовать не будет.

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