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Где Путин встретит Рождество? В Кремле ответили двумя словами

04 января 2021, 11:30  •  132 • Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина на Рождество. "Сообщим своевременно", - пообещал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, где в 2021 году глава государства Владимир Путин встретит Рождество. Ранее в Сети появились слухи, что президент России отправится встречать праздник в Новгородскую область.
Владимир Путин известен своей привычкой встречать Рождество в различных православных храмах России. В 2020-м и 2019-м выбор главы государства пал на Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга. Какой храм и регион России Путин выберет в этом году, чтобы встретить Рождество, до сих пор держится в секрете.
Сообщим своевременно,
- пообещал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "РИА Новости" о рождественских планах главы государства в 2021 году.
Напомним, что из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в ряде регионов России люди не смогут встретить Рождество в храме. Особенно тяжёлая ситуация с распространением болезни сейчас в Санкт-Петербурге. Власти города ввели жёсткие ограничения на посещения любых общественных мест и мероприятий.

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