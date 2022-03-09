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Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 00:10 • 158 • Политика
Проект "Война с фейками" нашел признаки того, что местонахождение Зеленского скрывают. Президента Украины выдала картина в кабинете и данные сайта Flightradar.
Президента Украины Владимира Зеленского уже нет в Киеве, а опубликованное им видео, вероятно, смонтировано. К такому выводы пришли эксперты Telegram-канала "Война с фейками" после анализа ролика украинского лидера.
Ранее Зеленский опубликовал видео, которое должно было подтвердить, что он по-прежнему находится в столице. Однако в ролике были замечены некоторые странности, заставляющие заподозрить манипуляции с видео.
- указывают авторы Telegram-канала.
Эксперты предполагают, что первая часть ролика, на которой Зеленский демонстрирует вид из окна своего офиса, был записан заранее. А вторая часть, где президент Украины сидит за столом в кабинете, сняли уже в другом месте, где воссоздан интерьер офиса президента.
В качестве возможного местонахождения Зеленского, эксперты называют бункер во Львове, либо румынский город Брашов. На последнее намекают данные сайта Flightradar. Дело в том, что около 15:00 от границы Украины и Румынии в сопровождении четырех вертолетов ВСУ вылетел неидентифицированный самолет. Его полет оборвался в районе Брашова, а затем аэропорту Брашова зашли на посадку три неидентифицированных воздушных судна и один украинский военный вертолёт.
- резюмируют авторы Telegram-канала.
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