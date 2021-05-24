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Где пройдет встреча Путина и Байдена: СМИ назвали город

24 мая 2021, 17:30  •  125 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты убеждены, что выбор падет на европейское государство
Общественность бдительно следит за появлением новых подробностей вокруг возможной встречи российского лидера Владимира Путина с коллегой из США Джо Байденом. Американской телекомпании удалось разузнать: больше всего шансов на то, чтобы стать местом исторической встречи, у Женевы.
Журналисты пишут, что среди представителей американской администрации этот крупный швейцарский город считается местом гипотетического саммита лидеров двух крупнейших держав. Именно на Женеву корреспондентам телекомпании NBC указали четыре анонимных источника, близких к Белому дому. Об этом сообщил журналист Джефф Беннетт. Информацией, представляющей огромный интерес для всего мирового сообщества, эксперт поделился на своей странице в "Твиттер".
Впрочем, пока доподлинно неизвестно, состоится ли встреча двух главнокомандующих в принципе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков несколько раз заявлял журналистам, что решение о проведении саммита на высочайшем уровне пока не принято.
Прямого ответа на вопрос, состоится ли долгожданное историческое событие, не дает и руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. По мнению эксперта Бориса Межуева, отсутствие четкого понимания говорит о том, что сложных моментов между Россией и Соединенными Штатами Америки еще достаточно много. При этом, по мнению эксперта, сейчас между двумя государствами возобладала логика "мирного сосуществования".

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