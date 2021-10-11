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Где прокололись создатели фейка о "Спутнике V" и AstraZeneca: В РФПИ указали на деталь

11 октября 2021, 18:15  •  44 • Политика
В РФПИ заявили, что статья The Sun не имеет научного смысла. "Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы", - указали на очевидный промах британского издания в ведомстве.
Статья британского издания The Sun о краже формулы AstraZeneca для создания вакцины "Спутник V" не имеет научного смысла. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter.
Речь идёт о новости британского таблоида, в которой утверждалось, что русские хакеры якобы украли у британцев формулу вакцины AstraZeneca, а затем использовали похищенные данные для создания препарата "Спутник V". При этом издание ссылалось на источники в британских спецслужбах, у которых якобы даже есть какие-то доказательства.
Мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла, поскольку Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы,
- говорится в сообщении РФПИ.
Дело в том, что AstraZeneca использует в качестве платформы генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. А "Спутник V" создан на основе платформы вектора аденовируса человека.

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