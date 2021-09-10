Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, з...
Главная / Политика

Где показать "мощь" ВСУ? Приказу "взять Донецк и Луганск" сенатор дал эффектную альтернативу

10 сентября 2021, 09:45  •  151 • Политика
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что украинская армия якобы могла бы взять Луганск и Донецк, если бы поступил такой приказ верховного главнокомандующего ВСУ. Сенатор Алексей Пушков предложил армии Украины показать свою "мощь" в другом месте.
Воинственное заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сделал в эфире телепередачи "Право на власть". Он на голубом глазу сообщил о том, что украинская армия, мол, способна захватить и Донецк, и Луганск, но если только такой приказ отдаст верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ). Им, напомним, является президент Незалежной Владимир Зеленский.
Впрочем, у Данилова хватило ума задуматься о неминуемых жертвах среди мирного населения в случае нападения ВСУ на ДНР и ЛНР, а также о том, кто понесёт ответственность за эти смерти.
В России весьма скептически отнеслись к заявлению Данилова. Телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале иронично отозвался о секретаре СНБО, заметив: "Экий болтун".
А сенатор Алексей Пушков у себя в Telegram-канале дал эффектную альтернативу приказу "взять Донецк и Луганск", при реализации которой украинская армия могла бы показать свою "мощь".
"Секретарь СНБО Украины, специализирующийся на непродуманных угрозах в адрес России и странных заявлениях, сообщил, что армия Украины может захватить Донецк и Луганск. И вообще - "армия Украины может выполнить любые задачи", - напомнил сенатор. - Но, раз ей так неймется выполнять, не отправиться ли ей, скажем, в Афганистан? США там свои задачи не решили, самое место для Украины, рвущейся в НАТО, показать свою небывалую мощь".
А заодно, добавляет Пушков, "и отомстить за друзей-американцев".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





151
Источник
Похожие новости
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 05:10
Пушков ответил на требования Киева о компенсации РФ нашествия медуз
10 сентября 2021, 04:15
Штатам надоели "газовые качели" Украины: Госдеп назвал кризисом отставки в "Нафтогазе"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Евр...
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообще...
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 05:10
Пушков ответил на требования Киева о компенсации РФ нашествия медуз
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
04 сентября 2021, 18:05
На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.