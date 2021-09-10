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Где показать "мощь" ВСУ? Приказу "взять Донецк и Луганск" сенатор дал эффектную альтернативу
10 сентября 2021, 09:45 • 151 • Политика
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что украинская армия якобы могла бы взять Луганск и Донецк, если бы поступил такой приказ верховного главнокомандующего ВСУ. Сенатор Алексей Пушков предложил армии Украины показать свою "мощь" в другом месте.
Воинственное заявление секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сделал в эфире телепередачи "Право на власть". Он на голубом глазу сообщил о том, что украинская армия, мол, способна захватить и Донецк, и Луганск, но если только такой приказ отдаст верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ). Им, напомним, является президент Незалежной Владимир Зеленский.
Впрочем, у Данилова хватило ума задуматься о неминуемых жертвах среди мирного населения в случае нападения ВСУ на ДНР и ЛНР, а также о том, кто понесёт ответственность за эти смерти.
В России весьма скептически отнеслись к заявлению Данилова. Телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале иронично отозвался о секретаре СНБО, заметив: "Экий болтун".
А сенатор Алексей Пушков у себя в Telegram-канале дал эффектную альтернативу приказу "взять Донецк и Луганск", при реализации которой украинская армия могла бы показать свою "мощь".
"Секретарь СНБО Украины, специализирующийся на непродуманных угрозах в адрес России и странных заявлениях, сообщил, что армия Украины может захватить Донецк и Луганск. И вообще - "армия Украины может выполнить любые задачи", - напомнил сенатор. - Но, раз ей так неймется выполнять, не отправиться ли ей, скажем, в Афганистан? США там свои задачи не решили, самое место для Украины, рвущейся в НАТО, показать свою небывалую мощь".
А заодно, добавляет Пушков, "и отомстить за друзей-американцев".
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