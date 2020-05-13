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Где Песков подхватил коронавирус? У жены "есть только один тезис"
13 мая 2020, 15:55 • 89 • Политика
Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка высказала своё мнение о том, где её муж мог подхватить коронавирус. По словам жены Пескова, "есть только один тезис".
Ранее стало известно о том, что у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова коронавирус. Он же подтвердил эту информацию. Позже супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка уточнила, что и она, и муж находятся под контролем врачей, лечатся.
"Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу", - пояснила Навка в беседе с Daily Storm.
К слову, у жены Пескова есть, судя по всему, только одна версия, где он мог подхватить коронавирус, поскольку, по утверждению фигуристки, "вся семья сидела в строгой изоляции". А вот Песков продолжал работать.
"В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел, - высказала своё предположение об источнике инфекции в их семье Навка. - Он (Дмитрий Песков - ред.) принёс с работы".
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