Где Песков подхватил коронавирус? У жены "есть только один тезис"

Ранее стало известно о том, что у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова коронавирус. Он же подтвердил эту информацию. Позже супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка уточнила, что и она, и муж находятся под контролем врачей, лечатся.

"Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу", - пояснила Навка в беседе с Daily Storm.

К слову, у жены Пескова есть, судя по всему, только одна версия, где он мог подхватить коронавирус, поскольку, по утверждению фигуристки, "вся семья сидела в строгой изоляции". А вот Песков продолжал работать.

"В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел, - высказала своё предположение об источнике инфекции в их семье Навка. - Он (Дмитрий Песков - ред.) принёс с работы".