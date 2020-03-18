Где пенсии и кому льготы: Путин исправил ошибки журналиста

Андрей Ванденко, задавая вопрос, для начала спросил о среднем классе, предположив, что в России его потеряли. Путин возразил: если вопрос задаётся таким образом, то стоит для начала определиться, что такое средний класс.

Если вы думаете, что средний класс - это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности.

В каждой стране свой уровень обеспеченности среднего класса. А в целом прослойка рассчитывается исходя из методики Мирового банка. То есть "средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда". В России эта прослойка, по словам Путина, составляет более 70 процентов.

Отдельно говорили о льготниках, в том числе в пенсионной системе. Журналист предположил, что льготники есть только среди военных и силовиков. Путин возразил и здесь. Например, в России льготный выход на пенсию возможен у шахтёров или, например, многодетных матерей. На самом деле есть целый ряд льготных категорий, о которых можно упомянуть. Однако следует помнить, что сегодня цель - повысить реальные доходы всех граждан в России. И надо понять, как именно это сделать. Как распределить имеющиеся ресурсы.

"А они большие, у нас ведь наш Фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП - 7,3%, - подчеркнул Путин. - Летом следующего года, в июле по-моему, будет зачисление на счета, и у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить".

Так на что тратить? Можно на инвестиции. А можно, поддерживая определённые группы населения. Есть и другие формы. И каждая будет обсуждаться. Собственно, это уже происходит, сказал Путин.