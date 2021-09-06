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Где отдыхают Путин и Шойгу: Агенты выпустили расследование. Можно верить?
06 сентября 2021, 15:00 • 240 • Политика
Издание "Агентство" опубликовало материал с рассказом о любимых местах отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу. Всё бы ничего, однако расследование разместили уже объявленные СМИ-иноагенты. Так можно ли верить этим журналистам?
Авторы материала рассказывают о путешествиях президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в короткие отпускные дни. Как известно, Путин и Шойгу предпочитают отдыхать в тайге. Как правило, такой отпуск длится пару дней, а после пресс-служба публикует фотографии.
В материале приводится несколько названий мест отдыха. Авторы настаивают, что им удалось рассекретить конкретные базы. В то же время официально фотографии, сделанные пресс-службой во время отпуска первых лиц, маркируются "Сибирский федеральный округ".
Всё расследование - это перечисление заимок, где, по всей видимости, могли останавливаться Путин и Шойгу. Можно ли верить представленной информации? Вопрос открытый. Поскольку "Агентство" - это проект объявленного в России иноагентом Романа Баданина*, который пришёл на смену запрещённому в России "Проекту"**.
* Роман Баданин - внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента в России.
** "Проект" - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.
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