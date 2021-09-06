Где отдыхают Путин и Шойгу: Агенты выпустили расследование. Можно верить?

Издание "Агентство" опубликовало материал с рассказом о любимых местах отдыха Владимира Путина и Сергея Шойгу. Всё бы ничего, однако расследование разместили уже объявленные СМИ-иноагенты. Так можно ли верить этим журналистам?

Авторы материала рассказывают о путешествиях президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в короткие отпускные дни. Как известно, Путин и Шойгу предпочитают отдыхать в тайге. Как правило, такой отпуск длится пару дней, а после пресс-служба публикует фотографии.

В материале приводится несколько названий мест отдыха. Авторы настаивают, что им удалось рассекретить конкретные базы. В то же время официально фотографии, сделанные пресс-службой во время отпуска первых лиц, маркируются "Сибирский федеральный округ".

Всё расследование - это перечисление заимок, где, по всей видимости, могли останавливаться Путин и Шойгу. Можно ли верить представленной информации? Вопрос открытый. Поскольку "Агентство" - это проект объявленного в России иноагентом Романа Баданина*, который пришёл на смену запрещённому в России "Проекту"**.

* Роман Баданин - внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента в России.

** "Проект" - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.