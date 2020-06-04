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Где опасно хранить пенсию: Юрист дала совет старикам
04 июня 2020, 17:55 • 143 • В мире
Пенсионерам объяснили, где опасно хранить свои сбережения. Юрист дала совет старикам, как защитить свои "кровные" и не стать жертвой мошенников. Она заявила, что не стоит хранить деньги в квартире: обычно преступники хорошо знают все "тайные" места. Эксперт назвала самое надёжное место для хранения.
Юрист объяснила, как пенсионерам защитить свои сбережения от мошенников. Гендиректор ООО "ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина рассказала порталу Life.ru, что самый опасный метод хранения крупных сумм денег - в квартире. Эксперт предупредила, что мошенники уже изучили все "тайные" места, куда старики могут спрятать свои деньги. Обычно преступники работают по парам: пока один отвлекает пенсионера разговорами, второй обшаривает все известные ему места, где с большой долей вероятности будут лежать накопления.
Также опасно хранить деньги на банковских картах. Если мошенники завладеют персональными данными и ПИН-кодом, то легко снимут деньги.
Самый надёжный способ - оставить их на счету в банке. Даже если мошенники получат личную информацию, то не смогут ничего снять.
"Чтобы обезопасить себя, нужно знать, что сотрудники ПФР и иных госорганов не запрашивают при удалённом оформлении пенсии или её выплате персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты и тем более её ПИН-код. Дело в том, что вся необходимая информация у них уже имеется в базе", - напомнила Асия Мухамедшина.
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