Где опасно хранить пенсию: Юрист дала совет старикам

Юрист объяснила, как пенсионерам защитить свои сбережения от мошенников. Гендиректор ООО "ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина рассказала порталу Life.ru, что самый опасный метод хранения крупных сумм денег - в квартире. Эксперт предупредила, что мошенники уже изучили все "тайные" места, куда старики могут спрятать свои деньги. Обычно преступники работают по парам: пока один отвлекает пенсионера разговорами, второй обшаривает все известные ему места, где с большой долей вероятности будут лежать накопления.

Также опасно хранить деньги на банковских картах. Если мошенники завладеют персональными данными и ПИН-кодом, то легко снимут деньги.

Самый надёжный способ - оставить их на счету в банке. Даже если мошенники получат личную информацию, то не смогут ничего снять.

"Чтобы обезопасить себя, нужно знать, что сотрудники ПФР и иных госорганов не запрашивают при удалённом оформлении пенсии или её выплате персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты и тем более её ПИН-код. Дело в том, что вся необходимая информация у них уже имеется в базе", - напомнила Асия Мухамедшина.