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«Где они были-то? Видели же, что топливо пошло по земле!»: Путин потребовал проверить контрольные органы Норильска

19 июня 2020, 17:25  •  62 • В России

- Это событие выявило ряд системных проблем, - подвел Владимир Путин итог совещания по ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Причем вина лежит не только на тех, кто разлил 20 тысяч тонн нефтепродуктов, но и на тех, кто должен был осуществлять надзор.

- Прошу посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций и структур контрольного характера, - дал президент поручение вице-премьеру Виктории Абрамченко. - Где они были-то? Видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной своевременной реакции на происходящие события? Я вас прошу самым внимательным образом проанализировать. Не для того, чтобы оплеухи раздавать, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране.

Перед этим глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что основная масса топлива собрана в специальные резервуары.

- Нами было собрано 32 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси, смесь помещена в 103 герметичные ёмкости, расположенные вдоль русла реки. 12 емкостей находятся в районе ТЭЦ, - перечислял министр. - Весь грунт находится в закрытых ангарах, поэтому угрозы того, что он может повлиять на окружающую среду, нет. Приняты необходимые меры для ее сохранности.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о том, что еще осталось сделать.

- Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, - потребовал президент. - Знаю, что удалось переломить ситуацию, но главное - не быстренько прибрать за собой, а обеспечить качественное восстановление почв и водного пространства.

Негативную ситуацию удалось переломить - Путин о разливе топлива в Норильске.

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