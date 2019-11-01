Где найти 64% обновления российской армии? • 143 • Аналитика









Но есть детали, которые хотелось бы осмыслить всерьез, а не просто крикнуть «уря!»



1,5 триллиона рублей – это сумма. Она даже в долларах выглядит достойно, поскольку 21 с лишним миллиард этих самых зеленых… Ну, увесисто.



70% и даже более, по словам Шойгу, направлено именно на закупки современного вооружения и техники. Это больше триллиона. Это снова приветствуется, потому что не деньги, но уже суммы.



Дальше начинаются вопросы.



«В настоящее время войска получили более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники».



Цитата из интервью министра обороны Шойгу для ТАСС.



Давайте определимся с терминологией. Что такое новая и что такое модернизированная техника?



Мы обратились за разъяснениями туда, куда следует, то есть к военным. Естественно, из Западного военного округа, и в качестве примера будет использоваться 20-я общевойсковая армия этого округа.



Так вот, начнем с новой техники. Новая техника – это та, которая не была в эксплуатации. Перевожу: УАЗ-469, который сняли с консервации и прислали в Н-ский полк, – это есть поставка новой техники. Понятно, что «Патриотом» «Козлик» не стал, но он новый.



Совершенно та же история со всей остальной техникой. Списали Т-72Б года так 1990 выпуска, который обучил несколько тысяч мехводов и наводчиков, и прислали вместо него Т-72Б 1985 года выпуска со склада длительного хранения. Смазали, почистили, подкрасили – и вперед. Радуйтесь новой технике.



Техника действительно новая. Тут не придерешься, пробег минимальный, ствол сами понимаете, пороха толком не нюхал и все в таком духе.



Но может случиться и несколько иное дело. Это когда берется Т-72Б 1990 года выпуска и пропускается через модернизацию. То есть на него устанавливаются новая электроника и прицелы, и на выходе мы имеем Т-72Б3. Да, со старым (но по пробегу новым) двигателем В-46 в 900 л.с.





Это тоже модернизация. Да, в комплексе надо бы согласно требованиям заменить В-46 на В-92С2Ф, который выдает аж 1130 л. с., но тут любой разумный человек возмутится. Зачем выбрасывать в никуда новый дизель? Простите, но танк, на котором просто обучают экипажи, вполне себе может и ресурс старого/нового двигателя использовать.



А вот если в бой… Но понятно, что в бой надо идти несколько на других танках, нежели те, что используются для обучения экипажей.







Цифра в 2 300 единиц техники, которую получила армия, конечно, звучит. Однако не стоит тешить себя иллюзиями, в понятие «техника» у нас входит все. От танка до полевой кухни. Потому «КамАЗы», которые колоннами идут из Набережных Челнов по всем округам – это тоже новая техника.







Бесспорно, что грузовик – вещь в войсках нужная и полезная, но…



Но давайте посмотрим на все в совокупности.



ВКС

О ВКС говорили все многословно, но ни о чем. Все выглядит очень непонятно, если с контрактами на Су-57 как-то еще проясняется, то в области транспортной авиации и вертолетов полная неразбериха.



По контрактам поставки новых истребителей идут, с этим спорить не станем, однако общая тенденция несколько туманна. И где в ВКС можно найти 64% обновления в плане техники, не возьмусь сказать.



Учитывая, что для увеличении закупок истребителей Су-57 и вертолетов Ми-28НМ опять потребовался классический окрик Путина. Да, идут разговоры о перспективных контрактах на дополнительные ударные вертолеты Ка-52 и на модернизацию бомбардировщиков Су-34.



Но мы прекрасно понимаем, что значит выражение «в перспективе». Это можно переводить по-всякому. В том числе и в весьма неопределенном времени.



Между тем, пусть и не в сторону ВКС, но в сторону авиации, усиление и переформатирование ВДВ потребует большого количества транспортной авиации, как самолетов, так и вертолетов. И тоже ничего определенного пока на этот счет.



Ну и здесь же постоянные публикации на тему того, что «вот-вот» начнутся закупки С-500.



Сухопутные войска

Возвращаясь от начала, просто скажу: не понимаю, где в современных сухопутных войсках можно отыскать эти пресловутые 64%. Наверное, неплохо было бы разъяснять это не просто вываливанием цифр на голову обывателю, а показывая и рассказывая.



Пока что все, что пришлось увидеть в той же 20-й армии, оптимизма не вызывает совершенно.



Почему именно 20-я общевойсковая? Все просто. Если кому-то и придется принимать первый удар на западном направлении, так это именно этой армии. Можно говорить и о восточном направлении, но сомнительно, если честно.



У нас пока есть только одно направление, откуда можно ждать сюрпризов. И это традиционно западное.



Потому и 20-я армия.



Т-90 последних модификаций или «Арматы»? Нет. Т-72Б. Местами Т-72Б3, но местами.



«Бумеранги» и прочее? Нет. БТР-82А. Не говорю, что плохо, скорее, лучше, чем могло быть.



«Коалиция», «Мста-С»? Опять нет. «Мста-Б», «Акация», «Гвоздика». «Мста-С» — единицы для обучения.



С-400? Ну да, конечно. С-300ПС.



Говорят, (и мы об этом писали тоже), что в 53-й зенитно-ракетной бригаде появились комплексы «Бук-М3», но подтвердить их наличие мы не можем. Они то были совсем секретные, то экипажи их осваивали, то комплексы уехали на стрельбы… Короче, не уверен, что они там есть вообще.



Могу продолжать до бесконечности, но вот вам кадр из города Валуйки Белгородской области. От 15 до 25 километров до границы с Украиной. Стоит там 3-я мотострелковая Висленская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия.







Вот снимки, может, кто-то увидит там «Арматы», «Коалиции» и все такое современное. Мы не увидели.



Флот

С флотом, как известно, у нас не очень все гладко. Об авианосцах, крейсерах, эсминцах и фрегатах мы пока не мечтаем, поскольку возможности ограничены.



Отсюда налицо определенный приоритет подводных лодок. Определенный – это потому, что на два «Ясеня» контракт подписан, все остальное скрыто за воздушными фразами типа «можно ожидать», «При определенных условиях» и так далее. То есть ни «Бореев», ни «Варшавянок» сверх заказа не будет.



Проценты будут нагонять катерами, водолазными ботами и прочей техникой малого размера. Понятно и не оспариваемо, что водолазные боты тоже нужны, но… Где 64% новых кораблей?



В общем, игры с цифрами – дело, конечно, хорошее. Но совершенно непонятно, где искать эти 64%? На самом деле и 2 300 единиц – это не так уж много. Учитывая, что у нас в вооруженных силах ну никак не 10 000 единиц техники, если задуматься, то это не так уж и много. Даже если все 2 300 единиц – это камазовские грузовики, их все равно придется по паре штук в каждую часть. Так нам объяснили сведущие люди.



А ведь там не только грузовики, это и танки, и БТР, БМП, БМД, ЗРК, ОТРК и прочая техника.



Радостные отчеты и красивые циферки господа менеджеры всегда умели рисовать. Особенно господа эффективные менеджеры.



И вот тут возникает вопрос: что кроется за цифрой в 64%? И настолько ли эта цифра соответствует действительности, а новая техника является новой не в плане износа, а в плане современности?



И вообще, было бы очень неплохо развернуть цифру. Просто рассказав, сколько, чего и куда пошло. На что ушли деньги, заложенные на перевооружение армии. А то немного непонятно получается. Вроде бы деньги потрачены (наши деньги, налогоплательщиков), что-то куплено, а что, для кого – тьмой укрыто. Современные налоги и «ножницы Троцкого». Кто попал под лезвия?



И коль речь зашла о критике в адрес Минобороны, давно уже подметил такую вещь: заявления от пресс-службы МО РФ просто изобилуют радостными сообщениями в будущем времени. "В следующем году в ЗВО (например) получат…" "В 2020 году в войска поступят…" "Для офицеров построят…" И так далее, вы поняли, у нас таких позитивок тоже хватает, именно со ссылкой на ПС МО РФ.



И хоть бы раз предоставили информацию о том, что было построено, реально поступило и так далее.



Прозрачнее надо, все-таки в 21-м веке живем. И давно уже радужные циферки в отчетах, не подкрепленные ничем, не радуют, а напрягают. А хотелось бы увидеть реальную новую технику, а не цифры в отчетах. В октябре многие СМИ обсуждали цифру, которую озвучил министр обороны Шойгу: 1,5 триллиона рублей, выделенные в 2015 году, осваиваются в соответствии с планами, в общем, все просто прекрасно.Но есть детали, которые хотелось бы осмыслить всерьез, а не просто крикнуть «уря!»1,5 триллиона рублей – это сумма. Она даже в долларах выглядит достойно, поскольку 21 с лишним миллиард этих самых зеленых… Ну, увесисто.70% и даже более, по словам Шойгу, направлено именно на закупки современного вооружения и техники. Это больше триллиона. Это снова приветствуется, потому что не деньги, но уже суммы.Дальше начинаются вопросы.Цитата из интервью министра обороны Шойгу для ТАСС.Давайте определимся с терминологией. Что такое новая и что такое модернизированная техника?Мы обратились за разъяснениями туда, куда следует, то есть к военным. Естественно, из Западного военного округа, и в качестве примера будет использоваться 20-я общевойсковая армия этого округа.Так вот, начнем с новой техники. Новая техника – это та, которая не была в эксплуатации. Перевожу: УАЗ-469, который сняли с консервации и прислали в Н-ский полк, – это есть поставка новой техники. Понятно, что «Патриотом» «Козлик» не стал, но он новый.Совершенно та же история со всей остальной техникой. Списали Т-72Б года так 1990 выпуска, который обучил несколько тысяч мехводов и наводчиков, и прислали вместо него Т-72Б 1985 года выпуска со склада длительного хранения. Смазали, почистили, подкрасили – и вперед. Радуйтесь новой технике.Техника действительно новая. Тут не придерешься, пробег минимальный, ствол сами понимаете, пороха толком не нюхал и все в таком духе.Но может случиться и несколько иное дело. Это когда берется Т-72Б 1990 года выпуска и пропускается через модернизацию. То есть на него устанавливаются новая электроника и прицелы, и на выходе мы имеем Т-72Б3. Да, со старым (но по пробегу новым) двигателем В-46 в 900 л.с.Это тоже модернизация. Да, в комплексе надо бы согласно требованиям заменить В-46 на В-92С2Ф, который выдает аж 1130 л. с., но тут любой разумный человек возмутится. Зачем выбрасывать в никуда новый дизель? Простите, но танк, на котором просто обучают экипажи, вполне себе может и ресурс старого/нового двигателя использовать.А вот если в бой… Но понятно, что в бой надо идти несколько на других танках, нежели те, что используются для обучения экипажей.Цифра в 2 300 единиц техники, которую получила армия, конечно, звучит. Однако не стоит тешить себя иллюзиями, в понятие «техника» у нас входит все. От танка до полевой кухни. Потому «КамАЗы», которые колоннами идут из Набережных Челнов по всем округам – это тоже новая техника.Бесспорно, что грузовик – вещь в войсках нужная и полезная, но…Но давайте посмотрим на все в совокупности.О ВКС говорили все многословно, но ни о чем. Все выглядит очень непонятно, если с контрактами на Су-57 как-то еще проясняется, то в области транспортной авиации и вертолетов полная неразбериха.По контрактам поставки новых истребителей идут, с этим спорить не станем, однако общая тенденция несколько туманна. И где в ВКС можно найти 64% обновления в плане техники, не возьмусь сказать.Учитывая, что для увеличении закупок истребителей Су-57 и вертолетов Ми-28НМ опять потребовался классический окрик Путина. Да, идут разговоры о перспективных контрактах на дополнительные ударные вертолеты Ка-52 и на модернизацию бомбардировщиков Су-34.Но мы прекрасно понимаем, что значит выражение «в перспективе». Это можно переводить по-всякому. В том числе и в весьма неопределенном времени.Между тем, пусть и не в сторону ВКС, но в сторону авиации, усиление и переформатирование ВДВ потребует большого количества транспортной авиации, как самолетов, так и вертолетов. И тоже ничего определенного пока на этот счет.Ну и здесь же постоянные публикации на тему того, что «вот-вот» начнутся закупки С-500.Возвращаясь от начала, просто скажу: не понимаю, где в современных сухопутных войсках можно отыскать эти пресловутые 64%. Наверное, неплохо было бы разъяснять это не просто вываливанием цифр на голову обывателю, а показывая и рассказывая.Пока что все, что пришлось увидеть в той же 20-й армии, оптимизма не вызывает совершенно.Почему именно 20-я общевойсковая? Все просто. Если кому-то и придется принимать первый удар на западном направлении, так это именно этой армии. Можно говорить и о восточном направлении, но сомнительно, если честно.У нас пока есть только одно направление, откуда можно ждать сюрпризов. И это традиционно западное.Потому и 20-я армия.Т-90 последних модификаций или «Арматы»? Нет. Т-72Б. Местами Т-72Б3, но местами.«Бумеранги» и прочее? Нет. БТР-82А. Не говорю, что плохо, скорее, лучше, чем могло быть.«Коалиция», «Мста-С»? Опять нет. «Мста-Б», «Акация», «Гвоздика». «Мста-С» — единицы для обучения.С-400? Ну да, конечно. С-300ПС.Говорят, (и мы об этом писали тоже), что в 53-й зенитно-ракетной бригаде появились комплексы «Бук-М3», но подтвердить их наличие мы не можем. Они то были совсем секретные, то экипажи их осваивали, то комплексы уехали на стрельбы… Короче, не уверен, что они там есть вообще.Могу продолжать до бесконечности, но вот вам кадр из города Валуйки Белгородской области. От 15 до 25 километров до границы с Украиной. Стоит там 3-я мотострелковая Висленская Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия.Вот снимки, может, кто-то увидит там «Арматы», «Коалиции» и все такое современное. Мы не увидели.С флотом, как известно, у нас не очень все гладко. Об авианосцах, крейсерах, эсминцах и фрегатах мы пока не мечтаем, поскольку возможности ограничены.Отсюда налицо определенный приоритет подводных лодок. Определенный – это потому, что на два «Ясеня» контракт подписан, все остальное скрыто за воздушными фразами типа «можно ожидать», «При определенных условиях» и так далее. То есть ни «Бореев», ни «Варшавянок» сверх заказа не будет.Проценты будут нагонять катерами, водолазными ботами и прочей техникой малого размера. Понятно и не оспариваемо, что водолазные боты тоже нужны, но… Где 64% новых кораблей?В общем, игры с цифрами – дело, конечно, хорошее. Но совершенно непонятно, где искать эти 64%? На самом деле и 2 300 единиц – это не так уж много. Учитывая, что у нас в вооруженных силах ну никак не 10 000 единиц техники, если задуматься, то это не так уж и много. Даже если все 2 300 единиц – это камазовские грузовики, их все равно придется по паре штук в каждую часть. Так нам объяснили сведущие люди.А ведь там не только грузовики, это и танки, и БТР, БМП, БМД, ЗРК, ОТРК и прочая техника.Радостные отчеты и красивые циферки господа менеджеры всегда умели рисовать. Особенно господа эффективные менеджеры.И вот тут возникает вопрос: что кроется за цифрой в 64%? И настолько ли эта цифра соответствует действительности, а новая техника является новой не в плане износа, а в плане современности?И вообще, было бы очень неплохо развернуть цифру. Просто рассказав, сколько, чего и куда пошло. На что ушли деньги, заложенные на перевооружение армии. А то немного непонятно получается. Вроде бы деньги потрачены (наши деньги, налогоплательщиков), что-то куплено, а что, для кого – тьмой укрыто.И коль речь зашла о критике в адрес Минобороны, давно уже подметил такую вещь: заявления от пресс-службы МО РФ просто изобилуют радостными сообщениями в будущем времени. "В следующем году в ЗВО (например) получат…" "В 2020 году в войска поступят…" "Для офицеров построят…" И так далее, вы поняли, у нас таких позитивок тоже хватает, именно со ссылкой на ПС МО РФ.И хоть бы раз предоставили информацию о том, что было построено, реально поступило и так далее.Прозрачнее надо, все-таки в 21-м веке живем. И давно уже радужные циферки в отчетах, не подкрепленные ничем, не радуют, а напрягают. А хотелось бы увидеть реальную новую технику, а не цифры в отчетах. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





143 Источник Похожие новости Где найти 64% обновления российской армии? Бегство с Украины «Эта молодёжь растленна до глубины души», или Болезненный процесс смены поколений "После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её" Погибнут 100 миллионов. Индия и Пакистан могут развязать ядерную войну Дело об "урановых хвостах". Россия и ядерные отходы Новости партнеров