Где насильно могут заразить COVID: В аэропортах выстроились гигантские очереди на экспресс-тест

В аэропорту Внуково ожидание в очереди для сдачи обязательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 может занимать до 9 часов. При этом особенно остро проблема стоит в дни отправления чартерных рейсов в Узбекистан. Об этом сообщает Telegram-канал "Ну чё, народ, погнали!".

Сейчас в России действует правило, согласно которому все прибывающие в страну пассажиры обязаны пройти экспресс-тест на COVID-19. Это распространяется и на туристов, следующих из-за рубежа через Москву в свои города.

В справочной службе Внуково подтвердили, что из-за "большого спроса на услугу" ожидание в очереди на сдачу теста может занять до 5 часов, утверждает портал TourDom.ru. При этом в пресс-службе воздушной гавани отрицают наличие проблемы.

Во Внуково очередей на экспресс-тестирование на данный момент нет. В терминале B организована выделенная зона для забора анализов. Специалисты лаборатории успевают принимать в час около 50 человек, - приводит АГН "Москва" слова представителя аэропорта.

Следует отметить, что за очереди для сдачи теста на коронавирус, в которой этот самый вирус можно и подхватить, подвергся критике и аэропорт Шереметьево. В Instagram было опубликовано фото столпившихся в тесном помещении людей, которые ожидают тестирования.