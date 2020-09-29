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Где насильно могут заразить COVID: В аэропортах выстроились гигантские очереди на экспресс-тест

29 сентября 2020, 22:50  •  74 • Политика
Пассажиры жалуются на гигантские очереди для сдачи тестов на коронавирус, который обязателен для всех прибывающих из-за границы. Сообщается, что ожидание в тесной очереди может занимать от 3 до 9 часов. За это время против воли можно заразиться COVID-19.
В аэропорту Внуково ожидание в очереди для сдачи обязательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 может занимать до 9 часов. При этом особенно остро проблема стоит в дни отправления чартерных рейсов в Узбекистан. Об этом сообщает Telegram-канал "Ну чё, народ, погнали!".
Сейчас в России действует правило, согласно которому все прибывающие в страну пассажиры обязаны пройти экспресс-тест на COVID-19. Это распространяется и на туристов, следующих из-за рубежа через Москву в свои города.
В справочной службе Внуково подтвердили, что из-за "большого спроса на услугу" ожидание в очереди на сдачу теста может занять до 5 часов, утверждает портал TourDom.ru. При этом в пресс-службе воздушной гавани отрицают наличие проблемы.
Во Внуково очередей на экспресс-тестирование на данный момент нет. В терминале B организована выделенная зона для забора анализов. Специалисты лаборатории успевают принимать в час около 50 человек, - приводит АГН "Москва" слова представителя аэропорта.
Следует отметить, что за очереди для сдачи теста на коронавирус, в которой этот самый вирус можно и подхватить, подвергся критике и аэропорт Шереметьево. В Instagram было опубликовано фото столпившихся в тесном помещении людей, которые ожидают тестирования.

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