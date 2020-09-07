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Где надпись "Связь"? Коц указал на странности "похищения" Колесниковой в Минске
07 сентября 2020, 22:50 • 111 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц указал на странности "похищения" лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой после того, как местные СМИ обнародовали видео. Журналист задаётся вопросом: "Где надпись "Связь"?".
В понедельник белорусский портал Tut.by обнародовал видео "похищения" Колесниковой в Минске. На нём можно заметить чёрный микроавтобус, который стоит на обочине, а потом начинает движение. Незадолго до этого от машины отходит человек.
Ранее белорусская оппозиция заявила о похищении члена Координационного совета Марии Колесниковой. О случившемся журналистам рассказала девушка Анастасия, которая стала свидетелем инцидента. Она заявила, что увидела Колесникову у Национального художественного музея. По её словам, неизвестные люди в масках затолкали лидера оппозиции в микроавтобус, после чего увезли в неизвестном направлении. Примечательно, что ни Колесниковой, ни людей в масках на обнародованном видео нет.
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