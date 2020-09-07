Где надпись "Связь"? Коц указал на странности "похищения" Колесниковой в Минске

В понедельник белорусский портал Tut.by обнародовал видео "похищения" Колесниковой в Минске. На нём можно заметить чёрный микроавтобус, который стоит на обочине, а потом начинает движение. Незадолго до этого от машины отходит человек.

"Координационный совет оппозиции утверждает, что это видео задержания Колесниковой. Ну если речь о бусике (микроавтобусе), то где надпись "Связь"?" - задаётся вопросом Коц.

Ранее белорусская оппозиция заявила о похищении члена Координационного совета Марии Колесниковой. О случившемся журналистам рассказала девушка Анастасия, которая стала свидетелем инцидента. Она заявила, что увидела Колесникову у Национального художественного музея. По её словам, неизвестные люди в масках затолкали лидера оппозиции в микроавтобус, после чего увезли в неизвестном направлении. Примечательно, что ни Колесниковой, ни людей в масках на обнародованном видео нет.