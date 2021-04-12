Где начнется Третья мировая война? Эксперт насчитал 10 мест

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец насчитал около 10 мест, в которых может начаться Третья мировая война. В частности, речь идет о районе Севморпути.

Сейчас в мире есть более 10 горячих точек, каждая из которых может превратиться в глобальный военный конфликт. Об этом пишет издание "ПолитЭксперт".

Как пояснил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, главной угрозой является ядерный конфликт. На Земле есть девять стран, которые официально заявили о создании атомного вооружения. Еще 12 государств скрывают наличие боеголовок в своем арсенале.

Не стоит забывать и о том, что некоторые государства имеют все необходимые технологии для создания ядерной бомбы. Например, Япония.

США пытаются сейчас задушить разработки в Северной Корее и Иране, но прир этом они закрывают глаза на Израиль. Это говорит о двойных стандартах в политике.

Третья мировая война станет конфликтом между государствами с ядерным оружием. Причиной конфликта может стать даже небольшой инцидент между русскими и американскими кораблями в районе Севморпути.

Беспокоит Баранца и ситуация в Донбассе. Киев стянул войска к линии разграничения сторон, его также подерживают НАТО и США.

"Если они пойдут на Донбасс, то может случиться война, которая перерастет из регионального конфликта в мировой", - добавил эксперт.

По мнению политолога Владимира Корнилова, президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить ошибки экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. Об этом пишет РИА ФАН.

Западные партнёры пытаются морально поддержать команду Зеленского, которая теперь раскручивает нарратив о том, что "США с нами". И это создаёт новые риски, ибо украинцы думают, что в случае начала наступления в Донбассе им окажут поддержку силы НАТО, а руководство страны может начать действовать безрассудно.

Сейчас больше людей на Украине начинают поддерживать "силовой" сценарий. Похожим образом ситуация развивалась в 2000-х годах в Грузии.