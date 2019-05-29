Где Минфин США "нарыл" "основания" на санкции против Дерипаски? У олигарха по пунктам разоблачили американцев

В "меморандуме" управления по контролю за иностранными активами американского Минфина утверждается, что Дерипаска действовал в "интересах некоего высокопоставленного чиновника из России", а сам бизнесмен работает в российском энергетическом секторе. И все эти утверждения основываются на давних интервью Дерипаски и различных публикациях в СМИ, по большей части британских.

Занималась подготовкой пакета документов замдиректора подразделения OFAC по Ближнему Востоку и России Лейла Бахери. Она же и передала "доказательства" на рассмотрение суда.

В офисе бизнесмена этот "доказательный меморандум" назвали "плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями".

"Возмутительно, что, похоже, чиновники OFAC не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)", - цитирует РИА Новости заявление представителей Олега Дерипаски.

К примеру, одна из статей, которая упоминается в "меморандуме" в качестве "доказательства", была опубликована в 2012 году изданием The Telegraph и представляет собой пересказ "экскурсии" ФБК Навального по лондонским домам миллиардера.

Обвинение в "действиях в интересах высокопоставленного российского чиновника" основывается на статье, опубликованной десять лет назад в The Nation за пять недель до выборов 2008 года в США. Издание утверждало, ссылаясь на некий источник из "близкого окружения" Дерипаски, что он якобы купил алюминиевый завод в Черногории. Статья подавала эту сделку частью "захвата черногорской экономики", который "возглавлял" президент России.

В "вину" Дерипаске была поставлена даже вырванная из его интервью газете Financial Times цитата, в которой говорится: "Я не отделяю себя от государства". И это еще не весь перечень "доказательств" Минфина США.