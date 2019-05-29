|
Где Минфин США "нарыл" "основания" на санкции против Дерипаски? У олигарха по пунктам разоблачили американцев
29 мая 2019, 09:24 • 41 • В мире
"Доказательный меморандум", который был опубликован во вторник, 28 мая, Минфином США, призван обосновать справедливость ограничительных мер в отношении Олега Дерипаски. В офисе бизнесмена оценили обнародованные документы, которые, как оказалось, американское правительство отыскало в газетах и даже в картах Google Maps.
В "меморандуме" управления по контролю за иностранными активами американского Минфина утверждается, что Дерипаска действовал в "интересах некоего высокопоставленного чиновника из России", а сам бизнесмен работает в российском энергетическом секторе. И все эти утверждения основываются на давних интервью Дерипаски и различных публикациях в СМИ, по большей части британских.
Занималась подготовкой пакета документов замдиректора подразделения OFAC по Ближнему Востоку и России Лейла Бахери. Она же и передала "доказательства" на рассмотрение суда.
В офисе бизнесмена этот "доказательный меморандум" назвали "плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями".
К примеру, одна из статей, которая упоминается в "меморандуме" в качестве "доказательства", была опубликована в 2012 году изданием The Telegraph и представляет собой пересказ "экскурсии" ФБК Навального по лондонским домам миллиардера.
Обвинение в "действиях в интересах высокопоставленного российского чиновника" основывается на статье, опубликованной десять лет назад в The Nation за пять недель до выборов 2008 года в США. Издание утверждало, ссылаясь на некий источник из "близкого окружения" Дерипаски, что он якобы купил алюминиевый завод в Черногории. Статья подавала эту сделку частью "захвата черногорской экономики", который "возглавлял" президент России.
В "вину" Дерипаске была поставлена даже вырванная из его интервью газете Financial Times цитата, в которой говорится: "Я не отделяю себя от государства". И это еще не весь перечень "доказательств" Минфина США.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 мая 2019, 17:54
|
23 мая 2019, 07:09
|
25 мая 2019, 14:24
|
25 мая 2019, 17:39
|
24 мая 2019, 09:09
|
25 мая 2019, 20:54
|
23 мая 2019, 10:24