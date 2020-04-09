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Где лучше всего борются с коронавирусом: рейтинг регионов России составили эксперты
09 апреля 2020, 20:35 • 56 • Политика
Центр политической конъюнктуры составил рейтинг регионов России, а если быть ещё более точными, список губернаторов субъектов, лучше прочих организовавших борьбу с коронавирусом.
Рейтинг оказался в распоряжении журналистов РИА Новости. По следам исследования Центра они сформировали топ-10 российских субъектов, чьи главы отличились особенно. Итак, на первом месте Дмитрий Махонин - глава Пермского края. Его отметили за поддержку наиболее уязвимых предприятий. Далее - Андрей Чибис и Мурманская область. Он ввёл правило о предоставлении 28 тысяч рублей в качестве пособия по безработице тем, кто останется без работы в период распространения коронавируса. На третьем месте - Артур Парфенчиков и Карелия. Он, как напомнили в Центре, поддержал бизнес, создав онлайн-магазин местных товаров "Сделано в Карелии".
Далее список выглядит следующим образом:
К слову, регионы России получили новые полномочия в вопросе регулирования ситуации с коронавирусом на местах. Местные власти могут принимать решения, разрабатывая собственные планы.
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