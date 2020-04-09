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Где лучше всего борются с коронавирусом: рейтинг регионов России составили эксперты

09 апреля 2020, 20:35  •  56 • Политика
Центр политической конъюнктуры составил рейтинг регионов России, а если быть ещё более точными, список губернаторов субъектов, лучше прочих организовавших борьбу с коронавирусом.
Рейтинг оказался в распоряжении журналистов РИА Новости. По следам исследования Центра они сформировали топ-10 российских субъектов, чьи главы отличились особенно. Итак, на первом месте Дмитрий Махонин - глава Пермского края. Его отметили за поддержку наиболее уязвимых предприятий. Далее - Андрей Чибис и Мурманская область. Он ввёл правило о предоставлении 28 тысяч рублей в качестве пособия по безработице тем, кто останется без работы в период распространения коронавируса. На третьем месте - Артур Парфенчиков и Карелия. Он, как напомнили в Центре, поддержал бизнес, создав онлайн-магазин местных товаров "Сделано в Карелии".
Далее список выглядит следующим образом:
  • Четвертое место - Бурятия, Алексей Цыденов (новые возможности диагностики).
  • Пятое место - Вологодская область, Олег Кувшинников (удаленная работа правительства).
  • Шестое место - Татарстан, Рустам Минниханов (цифровые инструменты контроля – система смс-пропусков для передвижения в условиях самоизоляции).
  • Седьмое место - Архангельская область, Александр Цыбульский (поддержка медиков).
  • Восьмое место - Кемеровская область, Сергей Цивилев (переоборудование дорожной и коммунальной техники для дезинфекции улиц).
  • Девятое место - Астраханская область, Игорь Бабушкин (борьба с безработицей и помощь аграриям).
  • Десятое место - Алтайский край, Виктор Томенко (удаленное обучение).
К слову, регионы России получили новые полномочия в вопросе регулирования ситуации с коронавирусом на местах. Местные власти могут принимать решения, разрабатывая собственные планы.

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