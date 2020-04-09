Где лучше всего борются с коронавирусом: рейтинг регионов России составили эксперты

Рейтинг оказался в распоряжении журналистов РИА Новости. По следам исследования Центра они сформировали топ-10 российских субъектов, чьи главы отличились особенно. Итак, на первом месте Дмитрий Махонин - глава Пермского края. Его отметили за поддержку наиболее уязвимых предприятий. Далее - Андрей Чибис и Мурманская область. Он ввёл правило о предоставлении 28 тысяч рублей в качестве пособия по безработице тем, кто останется без работы в период распространения коронавируса. На третьем месте - Артур Парфенчиков и Карелия. Он, как напомнили в Центре, поддержал бизнес, создав онлайн-магазин местных товаров "Сделано в Карелии".

Далее список выглядит следующим образом:

Четвертое место - Бурятия, Алексей Цыденов (новые возможности диагностики).

Пятое место - Вологодская область, Олег Кувшинников (удаленная работа правительства).

Шестое место - Татарстан, Рустам Минниханов (цифровые инструменты контроля – система смс-пропусков для передвижения в условиях самоизоляции).

Седьмое место - Архангельская область, Александр Цыбульский (поддержка медиков).

Восьмое место - Кемеровская область, Сергей Цивилев (переоборудование дорожной и коммунальной техники для дезинфекции улиц).

Девятое место - Астраханская область, Игорь Бабушкин (борьба с безработицей и помощь аграриям).

Десятое место - Алтайский край, Виктор Томенко (удаленное обучение).

К слову, регионы России получили новые полномочия в вопросе регулирования ситуации с коронавирусом на местах. Местные власти могут принимать решения, разрабатывая собственные планы.