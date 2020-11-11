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Где логика? США выводят Германию из-под санкций, уничтожая "Северный поток - 2" - Bloomberg

11 ноября 2020, 15:00  •  267 • Политика
Издание Bloomberg настаивает, что США намерены продолжить санкционное давление на компании, сотрудничающие с каждым, кто участвует в реализации "Северного потока - 2". При этом Германию намерены вывести из-под удара. Какая логика в этом решении?
Как накалить обстановку, ещё не зная, что будет происходить на самом деле? Очень просто. Рассказать нечто со ссылкой на "осведомлённые источники". Так, в Bloomberg настаивают, что власти США готовы ввести новые санкции в отношении страховых и сертифицированных компаний, которые сотрудничают с российскими судами, занятыми в достройке "Северного потока - 2". Впрочем, это отвечает прежней политике США. Однако сейчас с американскими решениями царит полная неразбериха из-за так и не завершённых выборов.
Итак, о чём сообщают источники издания? Новые санкции по "Северному потоку - 2" должны ввести отдельным пунктом в законопроект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Принять проект планируют до конца ноября. Источник добавляет, что санкции будут распространены на всю деятельность, связанную с прокладкой труб и страхованием объекта.
При этом подчёркивается, что Германию санкции не затронут. Или же они не будут действовать в отношении официальных лиц страны. Выходит, ограничения не станут задействовать в отношении главного защитника "Северного потока - 2" в Европе...
США, как известно, надеются уничтожить "Северный поток - 2", поскольку хотят сами продавать газ в Европе. Однако американское предложение - слишком дорогой вариант для европейцев. Поэтому та же Германия отстаивает право на реализацию исключительно коммерческого проекта.

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