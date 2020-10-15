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Где логика? Песков жёстко ответил на санкционный список ЕС за Навального
15 октября 2020, 17:25 • 241 • Политика
ЕС ввёл санкции против шести граждан России и научного института из-за ситуации с "отравлением" Алексея Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жёстко ответил на это, подчеркнув, что "никакая логика в этом списке не просматривается".
Ранее Евросоюз ввёл санкции сразу против шести граждан России и одного научного института из-за "отравления" оппозиционера Алексея Навального. В чёрном списке директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и два заместителя министра обороны России Сергея Шойгу - Павел Попов и Алексей Криворучко.
Кроме того, под европейские рестрикции попал и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, якобы причастный к созданию "Новичка".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жёстко ответил на этот санкционный список, подчеркнув, что речь идёт о "сознательном недружественном шаге в отношении России".
В Кремле особо указали на то, что "Совет ЕС этим нанёс вред отношениям с нашей страной" и пообещали после тщательного анализа ситуации ответные действия, в соответствии с интересами Москвы.
"Никакая логика в этом списке не просматривается, - подчеркнул Песков. - В целом решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает".
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