Где логика? Песков жёстко ответил на санкционный список ЕС за Навального

Ранее Евросоюз ввёл санкции сразу против шести граждан России и одного научного института из-за "отравления" оппозиционера Алексея Навального. В чёрном списке директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и два заместителя министра обороны России Сергея Шойгу - Павел Попов и Алексей Криворучко.

Кроме того, под европейские рестрикции попал и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, якобы причастный к созданию "Новичка".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жёстко ответил на этот санкционный список, подчеркнув, что речь идёт о "сознательном недружественном шаге в отношении России".

В Кремле особо указали на то, что "Совет ЕС этим нанёс вред отношениям с нашей страной" и пообещали после тщательного анализа ситуации ответные действия, в соответствии с интересами Москвы.

"Никакая логика в этом списке не просматривается, - подчеркнул Песков. - В целом решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает".