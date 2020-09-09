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Где Колесникова? Стало известно местонахождение "похищенной" оппозиционерки
09 сентября 2020, 18:50 • 73 • Политика
Журналисты выяснили местонахождение "похищенной" белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Где же она сейчас?
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на её адвоката Людмилу Казак, Колесникова на данный момент находится в следственном изоляторе.
"Да, она в СИЗО, я пытаюсь попасть туда, будем разбираться", - сообщила правозащитница.
Напомним, накануне оппозиционеры в Белоруссии заявили, что утром в понедельник, 7 сентября, похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. По данным журналистов, женщину затолкали силой в микроавтобус и увезли. Потом стало известно об исчезновении ещё двух членов Координационного совета.
Позже появилась информация, что причина исчезновения оппозиционеров оказалась банальна - все трое хотели попросту сбежать на Украину. К братьям по разуму. По данным телеканала "Беларусь-1", члены так называемого Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов прошлой ночью сбежали за границу. На данный момент они находятся на территории Украины.
"Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - сообщили журналисты.
При этом в Берлине уже успели возложить ответственность за "похищение" Колесниковой на официальный Минск.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Колесникова попросту пыталась сбежать к своей сестре на Украину.
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