Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Главная / Политика

Где Колесникова? Стало известно местонахождение "похищенной" оппозиционерки

09 сентября 2020, 18:50  •  73 • Политика
Журналисты выяснили местонахождение "похищенной" белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Где же она сейчас?
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на её адвоката Людмилу Казак, Колесникова на данный момент находится в следственном изоляторе.
"Да, она в СИЗО, я пытаюсь попасть туда, будем разбираться", - сообщила правозащитница.
Напомним, накануне оппозиционеры в Белоруссии заявили, что утром в понедельник, 7 сентября, похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. По данным журналистов, женщину затолкали силой в микроавтобус и увезли. Потом стало известно об исчезновении ещё двух членов Координационного совета.
Позже появилась информация, что причина исчезновения оппозиционеров оказалась банальна - все трое хотели попросту сбежать на Украину. К братьям по разуму. По данным телеканала "Беларусь-1", члены так называемого Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов прошлой ночью сбежали за границу. На данный момент они находятся на территории Украины.
"Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - сообщили журналисты.
При этом в Берлине уже успели возложить ответственность за "похищение" Колесниковой на официальный Минск.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Колесникова попросту пыталась сбежать к своей сестре на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся...
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источ...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
03 сентября 2020, 16:10
В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.