Где Колесникова? Стало известно местонахождение "похищенной" оппозиционерки

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на её адвоката Людмилу Казак, Колесникова на данный момент находится в следственном изоляторе.

"Да, она в СИЗО, я пытаюсь попасть туда, будем разбираться", - сообщила правозащитница.

Напомним, накануне оппозиционеры в Белоруссии заявили, что утром в понедельник, 7 сентября, похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. По данным журналистов, женщину затолкали силой в микроавтобус и увезли. Потом стало известно об исчезновении ещё двух членов Координационного совета.

Позже появилась информация, что причина исчезновения оппозиционеров оказалась банальна - все трое хотели попросту сбежать на Украину. К братьям по разуму. По данным телеканала "Беларусь-1", члены так называемого Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов прошлой ночью сбежали за границу. На данный момент они находятся на территории Украины.

"Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - сообщили журналисты.

При этом в Берлине уже успели возложить ответственность за "похищение" Колесниковой на официальный Минск.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Колесникова попросту пыталась сбежать к своей сестре на Украину.