Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Девочки имеют право быть девочками": В английской школе родители взбу...
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей к...
Грузия возвращает российских туристов? (Руслан Осташко)
В России начался единый день голосования
Главная / В России

Где и какие выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября

08 сентября 2019, 10:09  •  87 • В России

В воскресенье 8 сентября практически по всей России пройдут выборы самого разного уровня. В четырех одномандатных округах Новгородской, Свердловской и Орловской областей и Хабаровского края пройдут довыборы депутатов Государственной Думы.

Это произошло из-за того, что так как полномочия четверых депутатов были прекращены досрочно. Двое умерли, другие перешли на новую работу. А вот в 16 регионах избиратели будут выбирать себе губернатора.

В 85 субъектах РФ будут голосовать за мэров, губернаторов, депутатовФото: Алексей БУЛАТОВ

В 13 Субъектах Федерации избирателям дадут бюллетени на выборах депутатов региональных парламентов.

Одним словом, выборы в это воскресенье пройдут, что называется, на любой вкус и цвет. А следующий единый день голосования будет уже в сентябре 2020-го.

Единый день голосования в России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
07 сентября 2019, 21:09
Ирина Винер-Усманова убедила Путина раскрасить дом под хохлому
08 сентября 2019, 10:09
Где и какие выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября
06 сентября 2019, 20:39
«Объявлен в розыск»: суд заочно арестовал основателя «Рольфа» по делу о незаконном выводе 4 млрд рублей
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
07 сентября 2019, 11:24
Список граждан, которых Украина везет на обмен: среди них лишь 12 россиян
07 сентября 2019, 14:39
Что не так с этим обменом
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
08 сентября 2019, 05:24
"Девочки имеют право быть девочками": В английской школе родители взбунтова...
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле&quo...
08 сентября 2019, 05:09
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
01 сентября 2019, 14:09
"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая сделка" Москвы и Киева?
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире
06 сентября 2019, 17:39
"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские пользователи поддержали санкции за вандализм
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.