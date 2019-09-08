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Где и какие выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября
08 сентября 2019, 10:09 • 87 • В России
В воскресенье 8 сентября практически по всей России пройдут выборы самого разного уровня. В четырех одномандатных округах Новгородской, Свердловской и Орловской областей и Хабаровского края пройдут довыборы депутатов Государственной Думы.
Это произошло из-за того, что так как полномочия четверых депутатов были прекращены досрочно. Двое умерли, другие перешли на новую работу. А вот в 16 регионах избиратели будут выбирать себе губернатора.
В 85 субъектах РФ будут голосовать за мэров, губернаторов, депутатовФото: Алексей БУЛАТОВ
В 13 Субъектах Федерации избирателям дадут бюллетени на выборах депутатов региональных парламентов.
Одним словом, выборы в это воскресенье пройдут, что называется, на любой вкус и цвет. А следующий единый день голосования будет уже в сентябре 2020-го.
Единый день голосования в России.
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