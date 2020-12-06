Где и как будут применяться морские беспилотники Путина

В сфере оборонной промышленности Россия создаёт беспилотные морские суда, в том числе подводные, рассказал президент Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту. О том, где Россия может применить морские беспилотники, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, надводные беспилотные корабли могут быть использованы для обороны военно-морских баз России. Технология позволит обеспечить защиту без необходимости рисковать жизнями моряков. В свою очередь подводные боевые дроны позволят России эффективно и с меньшими затратами решать задачи в Арктике, на Дальнем Востоке и Балтике.

Россия стоит не на пороге научно-технической революции искусственного интеллекта, она находится в её центре. Наработки, о которых говорит президент, касательно ВМФ, составляют государственную тайну, - сказал военный эксперт в беседе с Nation News.

Он добавил, что Россия раскрывает наличие новейшего оружия, когда оно уже прошло все испытания и готово к постановке на вооружение. Это отличает её от США, где только рассказывают о супер-пупер оружии, но ничего не показывают.