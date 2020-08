Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает

Bloomberg ссылается на собственные источники в банковском секторе для того, чтобы показать, что реальность якобы отличается от политических заявлений: "Действия банков говорят о другом. Как сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, крупнейшие государственные банки Китая в Гонконге предпринимают предварительные шаги по соблюдению санкций. Крупные банки, ведущие операции в США, включая Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и China Merchants Bank Co., проявили осторожность при открытии новых счетов для находящихся под санкциями должностных лиц, и как минимум один приостановил такую деятельность".