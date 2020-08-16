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Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает

16 августа 2020, 09:00  •  243 • Аналитика
© AP Photo / Kin Cheung
Заокеанские журналисты празднуют победу над Пекином: по информации агентства деловой информации Bloomberg, банки Поднебесной собираются применить американские санкции против китайских официальных лиц, вероятно, из страха потерять доступ к долларам. "Король-доллар по-прежнему безраздельно властвует. А это означает, что у банков есть два пути: американский или никакой", — с восторгом пишут американские пропагандисты, подчеркивая, что бравура китайских и гонконгских чиновников в отношении примененных против них санкций не совпадает с поведением гонконгских и китайских банков.
После введения Белым домом санкций за принятие закона о национальной безопасности, позволившего подавить проамериканское подполье в Гонконге, многие из одиннадцати официальных лиц, попавших в санкционные списки, поспешили продемонстрировать свою неуязвимость перед вашингтонским давлением. Хотя у некоторых высокопоставленных чиновников и членов их семей действительно обнаружились американские активы, визы или целые бизнесы, расположенные в США, другие представители китайской вертикали власти смогли показать, что у них таких проблем не было и нет. Например, полпред центрального правительства КНР в Гонконге заявил, что у него нет американских счетов и все его деньги и активы находятся в Китае, но если Дональд Трамп так хочет ввести санкции, то он готов отправить в Соединенные Штаты сто долларов для того, чтобы Минфин США мог их "заморозить". Гонконгский банковский регулятор, HKMA, даже выпустил особый циркуляр, направленный всем финансовым учреждениям специального административного района КНР, в котором указано, что у банков Гонконга нет никаких юридических обязательств в плане соблюдения санкций, введенных Соединенными Штатами против китайских и местных чиновников.
Bloomberg ссылается на собственные источники в банковском секторе для того, чтобы показать, что реальность якобы отличается от политических заявлений: "Действия банков говорят о другом. Как сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, крупнейшие государственные банки Китая в Гонконге предпринимают предварительные шаги по соблюдению санкций. Крупные банки, ведущие операции в США, включая Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. и China Merchants Bank Co., проявили осторожность при открытии новых счетов для находящихся под санкциями должностных лиц, и как минимум один приостановил такую деятельность".
Можно долго рассуждать о том, насколько следует доверять информации такого рода, исходящей от явно ангажированного (по крайней мере, в силу национальной принадлежности) источника и не имеющей пока официального подтверждения, но в данном случае дело даже не в фактологической базе, а в самом направлении рассуждений проамериканской пропаганды. Если очень упростить и огрубить эти рассуждения, то они строятся по следующей цепочке: китайские банки боятся потерять доступ к работе в США и с американскими долларами и потому отказывают в обслуживании высокопоставленным китайским чиновникам, а значит, "король-доллар" продолжает быть фактическим властелином мира — со всеми вытекающими геополитическими и пропагандистскими последствиями.
Выглядит логично — но только на первый взгляд. На месте американских аналитиков стоило бы не праздновать победу доллара над китайской банковской системой, а задуматься над тем, что действия администрации Трампа ускоряют дедолларизацию, просто не прямым, а косвенным образом.
Действительно, как справедливо указывают журналисты Bloomberg, использование других валют для сделок — это не панацея, как выяснил на своем горьком опыте один китайский банк, якобы нарушивший санкции США против КНДР и пытавшийся скрыть эти транзакции путем расчетов в других валютах. Соединенные Штаты, получив под предлогом борьбы с терроризмом после 2001 года возможность прослеживать все банковские переводы через международную систему SWIFT, все равно видят эти сделки и наказывают нарушителей. Проблема в том, что, исходя из этой фактуры, можно сделать два противоположных вывода — и один из них будет в корне неверным. Вывод, к которому подталкивают читателя американские журналисты, заключается в том, что весь остальной мир (и Китай в том числе) встанет перед США на колени, осознав, что без доллара и без SWIFT им не жить, а следовательно — придется подчиняться любым хотелкам Вашингтона.
Это — неправильный вывод.
Правильный заключается в том, что такие действия Соединенных Штатов буквально принуждают Пекин, Москву, Брюссель и так далее к осознанию того, что либо придется срочно (гораздо быстрее, чем казалось раньше) разрабатывать и распространять свои собственные (альтернативные SWIFT) системы и валюты для платежей, либо, если этого не сделать, перед Вашингтоном действительно придется стоять на коленях.
Действия такого рода предпринимались и до введения "гонконгских санкций", но столь глубокая переделка финансовой системы — это всегда дорого, долго и очень сложно, не говоря уже о том, что, по всей видимости, только сейчас в Пекине произошло окончательное разочарование в вопросе договороспособности Вашингтона. Предполагаемый триумф "короля-доллара", о котором пишут американские журналисты, происходит на фоне знаковых событий, указывающих на другое, недолларовое будущее. Например, как сообщает RT, в торговом обороте между Россией и Китаем в первом квартале 2020 года доллар США занял менее 50%, упав с уровня в 75%, на котором он был в 2018-м.
В июле агентство Рейтер проинформировало о прорыве в вопросе дедолларизации международной торговли нефтью: "В этом месяце (британская нефтяная компания. — Прим. авт.) BP поставила три миллиона баррелей иракской нефти на Шанхайскую международную энергетическую биржу (INE), став первым крупным глобальным трейдером, осуществившим физическую поставку с тех пор, как Китай запустил фьючерсный рынок в 2018 году, сообщили во вторник отраслевые источники".
Нефть на Шанхайской энергетической бирже торгуется в юанях, и успех этого торгового механизма способствует независимости от американских торговых площадок и долларовых схем оплаты за энергоносители. Также идет работа над продвижением альтернативных схем межбанковских и коммерческих платежей с использованием "цифрового юаня", "цифрового евро" и даже специализированных криптовалют в обход SWIFT, причем над такого рода программами работают не только в Китае, но и в Евросоюзе.
Доллар пока действительно король финансового мира. Но из-за действий Вашингтона для этого короля уже ускоренно готовят гильотину.

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